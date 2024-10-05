陳水扁住院！自爆「動刀切除腫瘤」送化驗中 網友祝福

前總統陳水扁今天上午在社群透露，自己在颱風山陀兒來之前，動刀切除左腳掌腫瘤，並送化驗中，並進一步說明，在颱風後，自己還住進高雄長庚做「睡眠呼吸中止」的檢查；民進黨立委、兼台南市黨部主委郭國文說，7月份接受陳水扁電台邀約採訪，阿扁總統精氣神都很好，祝阿扁總統早日康復，很快又能生龍活虎。

陳水扁除了電台主持工作，時常透過社群平台和網友互動，昨天才貼上官田老家的「菱角鳥」水雉，並寫下「福國利民」，日前山陀兒颱風來龍，也寫下「平安順心」無災無難不料，今天一早，陳水扁在臉書透露，「颱風前，阿扁動刀切除左腳掌腫瘤送化驗中；颱風後，阿扁住進高長做睡眠呼吸中止檢查」。

陳水扁也貼出躺在病床照片，臉部幾乎被貼滿檢查的儀器，神情還不錯，網友們則在留言區送暖，「祈禱是良性的，祝早日康復！」、「祝福陳前總統早日康復」、「祝福陳前總統身體一切健康平安」、「聽說山上的芬多精空氣比較好！有空也可以爬爬山」等留言。