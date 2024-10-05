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賴清德不去萬里老家勘災卻到台南參拜 藍委批：大小眼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今下午將至台南代天府參香。圖為2016年麻豆代天府重建60周年時，賴總統時任台南市長時前往參拜致意。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今下午將至台南代天府參香。圖為2016年麻豆代天府重建60周年時，賴總統時任台南市長時前往參拜致意。圖／聯合報系資料照片

新北市金山萬里連日大雨造成淹水、釀傷亡，賴清德總統今不前往勘災外，下午卻將至台南代天府參香。國民黨立委廖先翔說，金山、萬里是賴總統老家，民眾盼能多些關愛；國民黨立委王鴻薇指，賴總統的「勘災政治學」就是只想乾淨體面的出現。

山陀兒颱風直撲台灣，造成各地出現大小災情。金山、萬里等出現淹水情況，甚至造成傷亡。賴清德生於新北市萬里，就讀當地國中小學，2024年總統大選期間，其老家建物因是違建一度成為選舉焦點，當時因拒絕拆除，遭譏為「賴皮寮」。

王鴻薇說，記得7月凱米颱風直撲台灣，造成台南、高雄災情嚴重，賴清德也不去台南，只去高雄，為何當時台南有災情而不去？賴清德自己的家鄉金山、萬里在水深火熱，卻跑去台南代天府，賴總統的「勘災政治學」就是要美美的、乾乾淨淨的現於世人眼前。金山、萬里是新北市長侯友宜在執政，賴清德去勘災，侯一定陪同，賴總統是不是不想見侯？沒有人像賴清德這樣，與在野黨如此對抗。

廖先翔說，金山、萬里是賴清德老家，民眾會希望多些關愛和協助，在災情期間，大家都很辛苦，也不想去指責他人。但如果賴總統能到的話，心情會有更多慰藉。

國民黨立委賴士葆說，賴清德是全民總統，自己把自己做小，只當民進黨的總統，只看民進黨執政的縣市，大家對此會很遺憾。賴清德自己也是在新北市出生長大的，這樣太大小眼。

北海岸昨日午後暴雨，多處道路積淹水受阻。圖／萬里區公所提供
北海岸昨日午後暴雨，多處道路積淹水受阻。圖／萬里區公所提供

廖先翔 王鴻薇 萬里 賴清德 金山

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