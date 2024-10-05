殺女師犯5度判死仍改判無期 王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

憲法法庭宣告死刑有條件合憲後，五度依強盜殺人罪判處死刑的殺人犯劉志明，更四審改判無期徒刑，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，劉犯成為釋憲宣告死刑合憲後，第一個逃死的惡徒。國民黨立委王鴻薇今天表示，敲響了司法公平正義的喪鐘。

王鴻薇表示，劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師，他酒後見女老師正要開車離去，打算搶走車輛代步，就以鐵鎚重擊女老師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，拿鐵鎚敲她頭部，害女老師當場昏厥。

王鴻薇指出，沒想到女老師之後甦醒，劉志明再拿鐵鎚重擊她的頭13下，並搶走死者皮包裡2000元、還性侵，最後將女老師反鎖車內逃離現場，女老師最終因頭部頂骨和額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血身亡。檢警事後調查，發現女老師不僅被性侵，乳頭還被咬掉、吐一邊。

王鴻薇表示，這樣罪大惡極的罪犯，歷審認為劉志明犯嚴重之罪，難以期待可教化，但多次被最高法院撤銷，司法院的意思很清楚，就是不准判劉志明死刑，更四審終於有了「廢死自己人」，認為劉志明就醫療角度而言，不能完全排除劉志明有更生改善的可能性，而改判無期徒刑，讓劉志明獲得這張免死金牌。

王鴻薇說，死刑憲法法庭雖然宣告合憲，但是這些大法官就是要造成實質廢死的效果，如今果然風聲鶴唳，這第一位逃死的犯人，恐怕不會是最後一位，而被這群縱容罪犯的大法官，不要以為可以在學術與執政黨的高塔裡躲著，這個社會永遠不會原諒他們以及這些罪犯。