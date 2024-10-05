新大法官難產 藍賽跑拚憲法訴訟法防少數判決

為避免憲法法庭被人數勉強過半的大法官掌控，影響判決，國民黨團擬讓國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」三法加速完成三讀，將憲法法庭判決時大法官出席及同意人數都定在10位。但由於7位新任大法官難產，僅剩8位大法官確定人數不足，若修法早一步完成，憲法法庭恐將停擺。

國民黨團首席副書記長王鴻薇透露，兩次國民黨團大會上，均無黨籍立委對此有意見，此案「應該會加速過關」。翁曉玲則表示，很快就有7位大法官要卸任，且大法官人事案可能不會如期通過，為了讓憲法裁判審理程序更加嚴謹、判決具更高的民主正當性，因此期盼加速通過「憲法訴訟法」修正案，避免少數大法官掌控影響人民權利和法律秩序的憲法判決。

司法院設有大法官15人，有7位任期即將於今年10月31日屆滿。總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，包括司法院大法官兼院長被提名人張文貞、司法院大法官兼副院長被提名人姚立明等人，咨文已送入立法院。不過在野黨不滿名單充滿爭議、多為「綠友友」，朝野因而遲遲未啟動審查。

而依照現行「憲法訴訟法」規定，即使大法官人事案難產，剩下的8位大法官仍可運作，成為少數法官裁判。翁曉玲因而於上會期起陸續提出三項「憲法訴訟法」修正草案，內容為將大法官現有總額改依憲法規定為15人，且大法官判決需3分之2人出席、3分之2人同意，法律於公布日起實施。也就是大法官判決的出席及同意人數都至少要10位。

翁曉玲使出殺手鐧後，綠營除大力批評是「癱瘓憲法法庭」外，也對翁曉玲法案緊迫盯人。例如翁曉玲的「憲法訴訟法」第4條修正案，將大法官現有總額改為15人，7月5日曾遭綠營在院會退回程序委員會、7月16日又再遭綠營復議封殺。

不過，近期國民黨對憲法訴訟法態度轉趨積極，國民黨在9月27日院會上，將攸關提高大法官出席與同意人數的「憲法訴訟法」第30條、43條修正案，於院會抽出逕付二讀；另外又在10月4日院會上，動員人數優勢反對民進黨復議案，讓憲法訴訟法第4條修正案敗部復活。

一名藍委分析，由於法案要協商一個月冷凍期，因此先趁總質詢期間，把案子都掛號在那，總質詢結束後再視狀況處理。這名藍委說，現在立法院通過的案，只要不順賴政府的意，就都拿去釋憲，若大法官人數不具代表性，豈不隨他們亂搞。

也有主戰派藍委認為，大法官對國會改革明顯偏頗，死刑釋憲案幾乎實質廢死，絕對要以此法律案，逼迫賴清德總統提出在野黨可接受人選，否則不讓大法官再做任何判決；由於此舉恐讓憲法法庭就此停擺，因此也有鴿派藍委憂心，萬一真有民眾釋憲案遭擱置，在野黨恐站不穩腳。