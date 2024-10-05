繼NCC、考委人事案後 新任大法官恐也卡關

7位大法官將於31日卸任，總統府日前提出新人大法官人選，遭在野質疑政黨色彩濃厚，揚言投下不同意票。此外，立院處理大法官人事案的進度，受國會改革法案釋憲案影響，預計拖到10月底才有機會處理，大法官恐將如NCC、考試院二項人事案，一樣難產。

許宗力、蔡炯燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7名大法官將於今年10月31日卸任。總統府8月30日提名張文貞擔任司法院長、提名姚立明擔任司法院副院長，其餘5位大法官提名人分別為，何賴傑、陳財運、王碧芳、廖福特、劉靜怡。

大法官被提名人名單出爐後，在野砲聲隆隆，民眾黨質疑綠色酬庸，國民黨對於大法官廢死立場存有高度質疑，尤其是姚立明擔任過賴清德競選總部主委的經歷更被在野認為高度不適任，面對藍白質疑聲浪不斷，這份大法官人事案要闖關成功實屬不易。

儘管大法官人事案已順利在9月20日的立法院會排入全院委員會，但至今仍不見民進黨立法院黨團就大法官人事案審查日程提案，等同於現階段立法院毫無進度，僅是讓人事案靜靜地躺著。

立法院人士表示，現階段冷處理大法官人事案，主要是朝野研判國會改革法案的釋憲案將於10月底前出爐，到時候對於如何行使人事同意權就會比較明朗，也才會安排審查日程；但若國會改革法案被宣判違憲，朝野氛圍不佳的情況下，恐怕也只會增加審查難度。

賴清德政府上任至今的三項人事案備受爭議，NCC委員早已開天窗，就連較無爭議的考試委員人事案，也不見民進黨團在新會期開議後立即提日程案補破網，反而是民眾黨團提日程案，召集朝野協商。如今7位大法官將卸任，新任大法官人事案卻也不見執政黨有積極動作，難產人事案恐將再添一樁。