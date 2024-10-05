美國大選後台美關係是倚美還是疑美 調查局研討會將供政府參考

美國總統大選將於11月5日舉行，不僅備受全球關注，選舉結果會否影響美國未來對台政策的走向，是國內學者專關心議題，調查局昨天舉辦「美國大選對兩岸關係及區域安全的影響」學術研討會，邀請國內外專家學者就美國總統大選，從政治、經濟、外交與軍事等面向切入，探討對兩岸關係與區域安全的影響。

研討會就這次美國總統大選對台美中三方現狀與未來可能面臨的走向，美中戰略敵對是否會持續加深或減緩，台美間關係究係走向「倚美論」抑或「疑美論」，兩岸關係是否有緩解的契機，還是軍事衝突更加白熱化，以及中國大陸內部機制失調可能衍生的後果，進行深度剖析，研討會成果將作為國內外相關部門及研究單位的重要參考資料。

調查局長兼展望與探索雜誌社發行人陳白立表示，台灣因地處美中地緣政治角力戰略樞紐地位，台美中三邊關係成為美國外交戰略的重要一環，更牽動亞太區域和平乃至全球政局的穩定和安全。美國採取「亞洲再平衡」策略所建構的對中戰略護欄各項作為，既是全球民主對抗獨裁的典範，也創造出「台灣有事，世界有事」的戰略氛圍。

本次學術研討會共有三場次（第一場次：美國對外政策的影響；第二場次：對區域安全的影響；第三場次：對兩岸關係的影響），將發表8篇中文及1篇英文論文。開幕式由國立政治大學李蔡彥校長主持，邀請中華戰略學會李本京理事長進行專題演講（題目為「2024美國大選內政議題與外交政策」），三場次論文發表人、與談人及主持人均為國內外學術界具影響力之學者專家。