韓國瑜:中華民國站陽光下 蔣萬安搶先曝國慶晚會大國旗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
韓國瑜說，今年一定要請中華民國出來站在陽光下。蔣萬安隨即在臉書秀出今年國慶晚會舞台，中間有一面超大中華民國國旗照片。圖／引用自蔣萬安臉書
韓國瑜說，今年一定要請中華民國出來站在陽光下。蔣萬安隨即在臉書秀出今年國慶晚會舞台，中間有一面超大中華民國國旗照片。圖／引用自蔣萬安臉書

國慶晚會今天登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜昨天在記者會提到，今年國慶一定要請「中華民國出來站在陽光下」。台北市長蔣萬安則在國慶晚會登場前，提前在臉書曝光今晚國慶晚會舞台，舞台前正中央，布置一面超大中華民國國旗。

蔣萬安在臉書說，「國慶晚會在台北大巨蛋」，113年國慶晚會即將登場，這是大巨蛋首場非體育賽事的大型活動，也是國慶晚會睽違8年回到台北市舉辦，更是全體國民一起展現愛國心的重要時刻。

蔣說，雖然遇到颱風來襲，市府團隊的準備工作不曾停歇。前兩天，他到大巨蛋了解準備進度，從進出口動線規畫、舞台設置、避難疏散動線，每一個環節都不馬虎，力求在全體國民、全球僑胞面前呈現最好的台北。

蔣萬安說，八年前，國慶晚會曾在小巨蛋舉辦；今年，我們在大巨蛋的舞台見證中華民國國慶！歡迎海外僑胞朋友回到台北市，也邀請全體國民不論是進場觀禮，或是透過線上直播、松菸大道的第二現場轉播，一起享受精彩的表演節目、展現台灣人的團結與向心力！

韓國瑜昨天在2024國慶記者會上致詞表示，很多人迷茫的心中已經好久沒有愛自己的國家；並比喻中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭，營養不良，長期沒有愛心的關注，關在一個黑色的小屋八年，今年一定要請中華民國出來站在陽光下。蔣萬安隨即在臉書秀出今年國慶晚會舞台，中間有一面超大中華民國國旗照片，並且貼文說，這次也是國慶晚會睽違8年回到台北市舉辦，這是「全體國民一起展現愛國心的重要時刻！」

國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書
國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書
國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書
國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書
國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書
國慶晚會將登場，蔣萬安先前進到大巨蛋內視察準備進度。圖／引用自蔣萬安臉書

國慶 舞台

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