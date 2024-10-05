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美智庫研判 川普對台態度難測 賀錦麗不會給承諾
華府智庫布魯金斯研究院學者分析下一任美國總統對台灣的態度，指北京可能在未來四年擴大對台壓力，共和黨總統候選人川普難以預測，民主黨總統候選人賀錦麗不會像現任總統拜登一樣公開承諾保衛台灣安全，但在反侵略和強化盟友的原則下，可預期會聚焦維持台海的和平穩定。
布魯金斯研究院三日公布由其客座研究員、美國在台協會前理事主席卜睿哲和該智庫中國中心主任、歐巴馬時代的白宮國安會中蒙台事務主任何瑞恩的聯名分析，討論川普與賀錦麗的對台政策。
專家們分析，若川普當選，對台灣可能採取交易手法，就像保險公司對待那些少繳保費的客戶一般，將迫使台灣對美國人民提供更多好處，或堅持要求台灣提高軍事預算。
報告也分析，賀錦麗律師出身，不常發表斬釘截鐵的說法。不過，賀錦麗強調要維護國際原則，聚焦在「維護台海和平穩定符合美國利益」的概念。
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