哈佛母校演說…馬英九 憂「疑賴論」國際發酵

前總統馬英九日前在美國哈佛大學發表演說時表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，賴清德總統的「新兩國論」台獨宣言，已引發美國政、商、學界疑慮，所謂的「疑賴論」在國際社會四起。

馬英九日前赴母校美國哈佛大學，於費正清中心發表演說。他表示今年四月十日，他率廿位台灣學生在北京與大陸國家主席習近平會面，「當時習先生態度非常柔軟謙和」，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，也說兩岸交流要繼續，並期盼台灣民眾多來大陸走走，大陸民眾也多去台灣看看。

馬英九說，他認為這是習近平對台灣民眾釋出的善意與誠意，遺憾的是，賴總統並沒有回應這份善意，甚至在五二○就職演說中，公開宣示「新兩國論」的台獨路線，引發大陸強烈反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布關於懲戒台獨勢力的法律規定。

馬英九指出，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，所謂的「疑賴論」在國際社會四起，美國在台協會主席也數次來台表達對這種發展的關切。

馬英九呼籲賴總統改變「新兩國論」台獨路線，回到中華民國憲法及兩岸人民關係條例來處理兩岸關係。回歸憲法一中原則，重建兩岸互信。

馬英九也提醒民進黨政府要認清現實，沒有一個國家會為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。「兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間」。