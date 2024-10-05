國際報告分析…賴清德 應以憲法處理兩岸

知名的國際非政府組織「國際危機組織」近日發布一篇報告，深入分析賴清德總統上任後的兩岸關係，其中提到賴以強硬立場應對北京，加劇緊張局勢，報告建議賴清德本人應該重申依據「憲法」、「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務。

總部在比利時布魯塞爾的「國際危機組織」九月在官網刊出名為「台海分裂擴大」的報告，直言台灣新總統對台灣事實上的自治權採取更強硬立場，反過來北京也加大對台灣的壓力。為了避免事態升級，台北應緩和其言辭，而北京則應遏制其軍事恐嚇。

報告建議，賴清德「本人」應該申明兩岸關係將依照「憲法」和「兩岸條例」處理，若做不到這一點，賴至少應該避免利用「憲法」作為「定義台灣主權不包括大陸」的基礎。

至於北京應該收回對賴清德政府的譴責，減少在台灣周圍的軍事活動。直接指名道姓地點名賴清德會增加政治成本，並減少後續緩和局勢的空間。北京也應維持賴就職前所採用更靈活的措辭，例如將雙方描述為一個家庭和一個「中華民族」，這種言論是一個重要訊號，顯示北京有能力和意願適應台灣的敏感性。

報告指出，民進黨與北京之間的溝通管道變得更加重要，雙方短期內不太可能進行正式的政治對話，但減少雙方不信任的工作當下就應該開始。

連接雙方決策者的「秘密管道」對傳達意圖非常重要；在中立地點由政府指定的學者和退休官員參與的非正式討論也有助減少誤解。雙方領導人應實際行動恢復兩岸學生交流和團體旅遊，為下一步改善關係創造條件。