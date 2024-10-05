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考委人事 11月1日表決待協商
考試院、ＮＣＣ等人事同意權仍卡在立法院，民眾黨立院黨團昨天在立法院會提案，要求十六日起加開全院委員會審查考試委員人事案、十一月一日行使同意權投票表決，藍綠都無異議，全案逕付二讀交付協商，朝野預計下周一協商考委審查日期。
民眾黨團總召黃國昌表示，執政黨嘴巴喊趕快審查，至今卻沒有提案，還抹黑在野黨杯葛人事案，大玩兩面手法，民眾黨團因此主動提案，要求盡快審查考委人事同意權。
國民黨立委王鴻薇表示，考委不像大法官、ＮＣＣ人事有很大的爭議性，因此國民黨也主張沒有爭議性的先審，大法官、ＮＣＣ人事排在後面處理。
民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團八月二日即發函給立法院長韓國瑜，希望處理考委及ＮＣＣ委員人事同意權案，並非黃國昌所說從未要求處理。目前等待立法院處理的人事同意權案有三案，現在只處理考委人事同意權，大法官及ＮＣＣ委員人事同意權案要如何處理，不該選擇性行使人事同意權。
此外，民眾黨團九月廿三日發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特及劉靜怡等七位大法官被提名人昨發表聯合聲明，表示基於尊重立法院三個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，因此已一致決定，將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。
民眾黨團總召黃國昌表示，大法官被提名人竟還想跟立法院談條件，連最基本的「依法」回答都做不到，奢談能成為憲法的守護者。
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