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考委人事 11月1日表決待協商

聯合報／ 記者唐筱恬林縉明蔡晉宇周佑政／台北報導

副總統蕭美琴（右六）日前主持考試院正副院長及考試委員被提名人記者會，強調提名考量兼具專業性及代表性，並與考試院長被提名人周弘憲（右五）、副院長被提名人許舒翔（左五）及7名考試委員被提名人一起合影。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴（右六）日前主持考試院正副院長及考試委員被提名人記者會，強調提名考量兼具專業性及代表性，並與考試院長被提名人周弘憲（右五）、副院長被提名人許舒翔（左五）及7名考試委員被提名人一起合影。圖／聯合報系資料照片
考試院、ＮＣＣ等人事同意權仍卡在立法院民眾黨立院黨團昨天在立法院會提案，要求十六日起加開全院委員會審查考試委員人事案、十一月一日行使同意權投票表決，藍綠都無異議，全案逕付二讀交付協商，朝野預計下周一協商考委審查日期。

民眾黨團總召黃國昌表示，執政黨嘴巴喊趕快審查，至今卻沒有提案，還抹黑在野黨杯葛人事案，大玩兩面手法，民眾黨團因此主動提案，要求盡快審查考委人事同意權。

國民黨立委王鴻薇表示，考委不像大法官、ＮＣＣ人事有很大的爭議性，因此國民黨也主張沒有爭議性的先審，大法官、ＮＣＣ人事排在後面處理。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團八月二日即發函給立法院長韓國瑜，希望處理考委及ＮＣＣ委員人事同意權案，並非黃國昌所說從未要求處理。目前等待立法院處理的人事同意權案有三案，現在只處理考委人事同意權，大法官及ＮＣＣ委員人事同意權案要如何處理，不該選擇性行使人事同意權。

此外，民眾黨團九月廿三日發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特及劉靜怡等七位大法官被提名人昨發表聯合聲明，表示基於尊重立法院三個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，因此已一致決定，將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

民眾黨團總召黃國昌表示，大法官被提名人竟還想跟立法院談條件，連最基本的「依法」回答都做不到，奢談能成為憲法的守護者。

劉靜怡 吳思瑤 大法官 姚立明 憲法法庭 民眾黨 王鴻薇 立法院 韓國瑜 黃國昌

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