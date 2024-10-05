台劇零日攻擊受矚 美媒：中國可能侵台激發娛樂創作

美國「華爾街日報」指出，中國入侵台灣的噩夢激發台灣娛樂產業出現打破禁忌的作品，包括文化部支持的台劇「零日攻擊」、漫畫小說「燃燒的西太平洋」以及名為「2045」的桌遊。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，台灣電視劇「零日攻擊」（Zero Day）即將於11月殺青。這部10集電視劇講述一個虛構的中國攻台故事，在台灣電視史上尚屬首次。

這部台劇有眾多一線明星參與演出，預告片在影音網站YouTube獲得100多萬的觀看次數。

最近台灣文化界各領域都出現跟這個主題有關的作品，包括一套設想川普（Donald Trump）擔任美國總統期間派遣美軍幫助擊退入侵的漫畫小說，以及一款讓玩家模擬抵抗中國進攻的桌遊。

報導寫到，長期以來台灣給遊客留下的印象是，面對龐大的威權主義鄰國威脅，台灣人表現出令人驚訝的樂觀。中國聲稱對台灣擁有主權，且不排除使用武力來控制台灣的可能性。數十年來，台灣娛樂業一直刻意避開這個話題。

「零日攻擊」製作人兼編劇統籌鄭心媚表示，新一波與入侵有關的創作潮捕捉到了台灣民眾心理轉變，表面上，台灣民眾似乎沒有感受到威脅，但實際上，這種恐懼是存在的。

她說道，但隨著台灣進一步倒向美國，中國對台灣的態度更加強硬，這些經濟連結已破裂，過去每個人都有的中國夢，現在已經沒那麼強烈了。

台灣政府允許鄭心媚的團隊在總統府內拍攝，並由文化部提供資金支持，雖然若干批評人士認為這部電視劇是在進行宣傳，目的是為執政的民進黨爭取支持，但文化部長李遠駁斥了相關批評。

他說道，政治宣傳片不會描繪如此可怕的景象，很高興看到台灣的文化產業開始觸及有爭議的主題。

李遠表示：「我們終於正視中國可能真的會入侵我們這種隱藏的恐懼，只有能夠面對自己最大恐懼的社會，才是健康的社會。」

中國可能侵台不僅激發電視劇拍攝，也促進了其他方面的娛樂創作，像是漫畫小說「燃燒的西太平洋」。

作者梁紹先指出，2018年開始在網路上連載「燃燒的西太平洋」，但反應不大，這種狀況於2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後出現逆轉。

中國軍隊當時對裴洛西訪台作出回應，不僅包圍台灣，還向台灣上空發射飛彈，之後梁紹先漫畫的網路銷量就增至原來的7倍。

遊戲開發公司「迷走工作坊」最近也透過群眾募資籌得近新台幣320萬元用來製作桌遊「2045」，這是一款以20年後未來作為背景的桌遊，玩家將於遊戲中面對為期10天的中國對台「特別軍事行動」。

另外，作家朱宥勳指出，在最近自己擔任評審的一些寫作比賽中，學生提交關於戰爭的作品有所增加，這是他以前從未見過的，台灣新的文學作品也是這樣的題材，說明這個趨勢會持續下去。

朱宥勳還說他有一種感覺，讀者將需要更多這樣的作品，而且更加迫切。