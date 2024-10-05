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李四川：國慶晚會不必怕台北大巨蛋漏水

聯合報／ 記者林佳彣楊正海邱書昱／台北報導
台北市副市長李四川。記者張曼蘋／攝影
台北市副市長李四川。記者張曼蘋／攝影

國慶晚會今在台北大巨蛋登場，漏水問題受關注，台北市副市長李四川表示，國慶晚會座位已全部整理好，不必害怕漏水。體育局表示，遠雄須於國慶晚會前，完成嚴重大面積漏水範圍及國慶晚會使用區域漏水改善。

颱風剛過境，北市議員陳怡君昨說，前往大巨蛋勘查時，正要走下國父紀念館連通道，發現手扶梯頻傳高頻尖銳的摩擦聲；另一台手扶梯也有異常聲響如低音喇叭聲，還可見天花板接縫處不斷漏水，有些漏水嚴重到水桶沒辦法接。

陳怡君說，大巨蛋來了這麼多外賓，難道要讓外賓搭乘異音手扶梯看漏水嗎？江蕙的歌曲「落雨聲」很好聽，但國家門面的慶典活動不能被「漏水聲」打趴。

民進黨議員許淑華昨發起成立大巨蛋營運績效評估委員會連署，連署內容指大巨蛋啟用不到一年屢屢漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等問題，要求蔣萬安市府啟動審議機制、重新與遠雄談分潤；目前多位藍綠白議員簽署。

體育局昨到大巨蛋檢視修漏工程，並表示已持續督導遠雄巨蛋公司積極改善，前天颱風來襲，台北市停班課，但大巨蛋相關修繕工程仍在進行，颱風警報解除後，即令遠雄展開全區巡檢，務必完成重要缺失修繕，確保國慶晚會順利進行。

體育局表示，將嚴格督導遠雄改善缺失，並於今年底前成立大巨蛋營運績效評估委員會，明年第一季即展開營運訪視，至今發生如漏水等各缺失項目將納入紀錄。

體育局表示，依契約規定，遠雄應於每年7月31日前，提供經會計師查核簽證並經股東會決議通過之前一年度財務報表，明年9月進行113年度整體評鑑，且所有紀錄在案的漏水缺失也將納入評鑑考核，若連兩年低於70分，最重處分可解約。

國慶 大巨蛋 李四川 漏水 蔣萬安 許淑華

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