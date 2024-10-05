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古寧頭戰役代表 國慶大會領唱

聯合報／ 記者張曼蘋林縉明蔡晉宇邱書昱／台北報導
立法院長韓國瑜（左）與台北市長蔣萬安（右）昨天出席2024國慶記者會，韓國瑜比喻中華民國像一個又黑又瘦的小老頭，被關八年，今年一定要出來站在陽光下。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（左）與台北市長蔣萬安（右）昨天出席2024國慶記者會，韓國瑜比喻中華民國像一個又黑又瘦的小老頭，被關八年，今年一定要出來站在陽光下。記者葉信菉／攝影

雙十國慶將至，慶籌會主委韓國瑜昨公布，國慶大會將由古寧頭戰役歐陽釣、藍玉璋、王華嶽等3名參戰英雄代表共同領唱國歌；韓國瑜表示，今年要讓中華民國站出來在陽光下接受歡呼。

國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，「二姐」江蕙將在傍晚6點40開唱到7點06分，沒搶到票的民眾，除可在松菸大道第二現場收看轉播，也能到台北旅遊網臉書等平台收看。

韓國瑜表示，今年國慶大會主題為「中華民國 生日快樂」，籌備近5個月，國慶是中華民國最重要慶典，很多人好久沒有愛自己國家，先前說過中華民國像又黑又瘦的小老頭，關了8年，今年要中華民國站出來在陽光下接受歡呼，因此格外重要，而領唱的古寧頭三位老英雄90歲還有愛國心，青春時保護國旗，如今帶領大家一起熱愛中華民國。

慶籌會表示，今年規畫「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮台上方開場，接下來由北一女中結合樂儀旗隊帶來的「團結一心慶誕辰」，接續是每年重頭戲國防部三軍聯合樂儀隊，將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，另有國軍人型氣偶加中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊壓軸。

僑委會委員長徐佳青昨說，今年返台參加國慶的僑胞逼近5千人，創下過去8年來人數最多。

國慶晚會今晚在大巨蛋舉辦，台北市觀傳局指出，「二姐」江蕙將在傍晚6點40開唱到7點06分。圖／喜歡音樂提供
國慶晚會今晚在大巨蛋舉辦，台北市觀傳局指出，「二姐」江蕙將在傍晚6點40開唱到7點06分。圖／喜歡音樂提供

大巨蛋國慶晚會部分，北市觀傳局指出，傍晚4到6點開放民眾入場，隨即6時到6時40分為晚會典禮，包含賴清德總統等人致詞，之後是江蕙等人表演，並由高爾宣、黃妃、紀曉君、翁立友等歌手接力獻唱，晚間9點結束。

今年晚會釋出5400張民眾入場票券，觀傳局提醒，抽到票券民眾下午4點一人一票對號入座，並於下午6點到6點40分禁止入場。配合維安與安檢，場館不得攜帶長寬40公分以上背包、手提包、腳架及自拍棒等，視天候狀況自行準備淺色透明雨衣或可完全放入背包、手提包等的雨傘。

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