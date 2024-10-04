大法官被提名人聯合不答問卷 黃國昌：是賴清德附庸？

民眾黨⽴院黨團上月函請司法院正、副院長及⼤法官被提名⼈填答問卷調查表，7名大法官被提名人今聯合聲明，將待⽴法院審查時程定案，再依法答復。民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，「到底是憲法的守護者還是賴清德的附庸？」竟還想跟立法院談條件。

黃國昌表示，看到大法官被提名人的共同說明，讓人非常失望，民眾黨黨團依新修正，未被裁定暫時處分的立法院職權行使法第29-1條提出問卷，但被提名人們卻以「部分提問涉及立法院職權行使法違憲審查條文」拒絕回答，「真的是滑天下之大稽！怎麼不乾脆說不敢違逆賴皇的旨意就好？」

黃國昌指出，更離譜是共同說明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程才願意答復，過去曾參與民間監督大法官聯盟、提出過問卷的「被提名人們」都不會臉紅？連最基本的「依法」回答都做不到，如何能成為「憲法的守護者」？