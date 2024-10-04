檢聲請扣押京華城土地獲准 民眾黨批羅織入罪

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積案，檢方今日聲請扣押「共同違法圖利行為而獲有建築容積獎勵率20%之不法利益」獲准。民眾黨批評，北檢對柯文哲進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，強扣圖利百億大帽子，實在無法苟同。

民眾黨指出，京華城案依照「都市計畫法」24條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，並從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。

民眾黨批評，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵係都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯文哲「圖利」？遑論從頭到尾柯文哲都並未介入。

民眾黨表示，檢方自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。