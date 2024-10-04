大法官被提名人不回問卷 民眾黨團「嗤之以鼻」

民眾黨團日前發出問卷，但7位大法官被提名人今天表示，將待審查時程定案後再依法答復。民眾黨團回應，大法官被提名人的聯合聲明令人嗤之以鼻，行止滑天下大稽。

總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，提名咨文已送立法院，但尚未進入實質審查階段。民眾黨立法院黨團在9月23日時，發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。

不過7位大法官被提名人今天發表聯合聲明指出，將待立法院人事案審查時程定案後，再依法答復資格及適任性問題。

民眾黨團透過聲明表示，大法官被提名人的聯合聲明，令人嗤之以鼻，民眾黨團日前依照新修正、未被裁定暫時處分的「立法院職權行使法第29-1條」提出問卷，被提名人卻以「部分提問涉及立法院職權行使法違憲審查條文」拒絕回答。行止真是滑天下之大稽。

民眾黨團指出，大法官被提名人聯合聲明還指出要比照考試院，有審查時程，才願意答復；但事實上，重要人事審查日程，需由立法院排定全院委員會處理，過去幾個月來，民進黨身為執政黨，提名後卻態度消極，未在立法院提案進行實質審查，拖延國家重要人事案後，再甩鍋給在野黨，既然執政黨擺爛無能，民眾黨團只好接手處理。

民眾黨團指出，民眾黨團今天已示範如何排定人事審查，盼民進黨團勿再怠惰懶散，盡速提案使大法官與司法院正副院長人事審查盡速進行，使這些被提名人有機會證明，不只會躲在總統府與民進黨的羽翼下取暖，也有獨立行使職權的能力。

民眾黨團總召黃國昌也發布聲明表示，被提名人共同聲明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程，才願意答復，他想請問過去曾參與民間監督大法官聯盟，提出過問卷的被提名人都不會臉紅嗎。

黃國昌表示，連最基本的依法回答都做不到，奢談能成為憲法的守護者。