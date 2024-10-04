陸對台文攻武嚇 賴總統：增加國防預算、提升4大韌性

賴清德總統今天接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪台團時強調，面對中國對台文攻武嚇不斷，台灣不僅持續增加國防預算，也致力提升國家整體的國防、民生、災防、民主4大韌性，確保區域穩定與民主永續發展。

德國馬歇爾基金會資深顧問康莉（Heather A. Conley）率團訪台，賴總統致詞時表示，德國馬歇爾基金會長期關注台海議題，也針對聯合國大會第2758號決議文發布研究報告，指出該決議文並未提及台灣，讓各國了解中國錯誤詮釋內容，並與「一中原則」的不當連結，他要特別感謝印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的努力和支持。

賴總統表示，面對中國對台文攻武嚇不斷，並在東海、南海擴軍，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。台灣不僅持續增加國防預算，成立國防創新小組，並在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，致力提升國家整體的國防、民生、災防、民主4大韌性，來打造更強韌的台灣，確保區域穩定與民主永續發展。

賴總統強調，台灣不僅有守護民主的決心，也期盼跟民主夥伴國家共同撐起「民主保護傘」，免於威權擴張的威脅。在台美軍事合作上，他要感謝在座的前美國國務院政軍局助務卿路易斯（Jessica Lewis）的大力協助，讓美國政府能透過「總統提用權」及「外國軍事融資」等方式，加速提供台灣所需的防衛能力。

賴總統表示，軍事之外經濟合作也非常重要，希望台灣和美國能盡速解決雙重課稅問題，提升雙方經貿關係，也期待台灣能與歐盟簽署雙邊投資協議，促進更多的經濟交流合作。

賴總統說，面對威權主義的威脅，民主國家唯有團結，才能發揮集體智慧和力量共同應對。「台灣需要世界，世界也需要台灣」。台灣會持續和美國及歐洲夥伴攜手合作。

康莉表示，德國馬歇爾基金會致力於民主、繁榮與安全的交集及相互間的連結，這對現今社會尤為重要。國際情勢及挑戰愈複雜，愈彰顯夥伴關係在解決問題上的重要性。此次訪團成員橫跨大西洋，有來自歐洲及美國的科技、經濟安全及公民社會等領域的專家，很高興能共同來台交流學習。