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國際社會支持台灣加入聯合國 外交部誠摯感謝

中央社／ 台北4日電

外交部今天指出，第79屆聯合國大會總辯論已於9月30日結束，友邦、理念相近國家以及各國友人，在場內外以多元方式表達支持台灣參與聯合國，並駁斥中國惡意扭曲聯大第2758號決議，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，友邦巴拉圭、馬紹爾群島、帛琉、聖文森、史瓦帝尼、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與貝里斯的政府高層，先後在聯大總辯論及未來峰會為台灣仗義執言。其中，馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及聖露西亞更明確指出，聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系。

外交部提到，美國總統拜登則繼2022年後，第二度於總辯論明確指出美國將致力維護台海和平穩定；澳洲更首度在總辯論提及台海，外長黃英賢（PennyWong）公開表示將繼續敦促中國維持台海的和平穩定。

外交部說明，聯大總辯論前夕，美副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在聯邦眾議院外委會聽證會批評聯大第2758號決議已成為中國打壓台灣地位的外交工具；荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）在國會應詢時，也公開提到該決議不涉及台灣。七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表則在聯大場邊會晤後發表主席聲明，也再次強調台海和平穩定對國際安全與繁榮的重要性，並重申支持台灣的國際參與。

周邊活動部分，外交部談及，總統賴清德首度應紐約非營利組織Concordia邀請，在今年度峰會發表預錄專題演說，向聯合國社群說明台灣將致力維護區域的和平穩定，並呼籲國際社會支持台灣國際參與。

外交部也感謝立法院的堅定支持，今年跨黨派視導團由立委張雅琳、吳宗憲及吳春城組成，於聯大期間赴紐約參加相關活動，有效向聯合國社群傳達台灣人民期盼參與聯合國體系的強大民意。

針對透過國際文宣及新媒體將今年的推案訴求有效傳達至全球各地，外交部統計，外交部長林佳龍專文、外館投書及館長受訪獲美國「外交家雜誌」（Diplomat）等重要國際主流媒體刊載455篇次。

外交部重申，聯大第2758號決議既未提及台灣，就與台灣無關，更不能成為排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織的依據。台灣具備貢獻國際社會的決心、意願及能力，持續將台灣排除在全球多邊努力之外將是全人類的損失，更不利「永續發展目標」的達成。

外交部再次呼籲，聯合國停止屈服於中國的壓力，盡速接納台灣的完整參與，以符合聯合國「不遺漏任何人」的宗旨及原則。

外交部 聯合國 辯論

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