民眾黨團考題 大法官被提名人盼審查時程定案再答復

台灣民眾黨立法院黨團9月23日發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，7位大法官被提名人今天發表聯合聲明指出，將待立法院人事案審查時程定案後，再依法答復資格及適任性問題。

總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，提名咨文已送立法院，但尚未進入實質審查階段。民眾黨立法院黨團則在9月23日時，發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。

7位大法官被提名人今天透過聯合聲明指出，民眾黨團問卷部分提問涉及「立法院職權行使法」違憲審查條文，基於尊重立法院3個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，因此已一致決定，將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

聲明指出，為利立委進行同意權審查，大法官被提名人的簡歷、自傳、著作、財務等各項資料，均已提交立法院，藉此說明個人學識專長、從事法律相關工作歷練、參與釋憲及憲法訴訟的經驗，以及對憲政秩序、人權保障的價值理念，同時為增進社會大眾了解，簡歷及自傳也已公布在總統府官網。

聲明還說，大法官是憲法的守護者，職司憲法審判，因此被提名人尤為深切體認應恪遵憲政分際，尊重各憲政機關運作，依法接受立法院專業審查，未來若能獲得立法院審查通過擔任大法官，必將全力以赴，超出黨派以外，獨立行使職權，為保障民眾基本權利，維護自由民主憲政秩序，貢獻一己之力。

總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，司法院大法官兼院長被提名人為台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞；司法院大法官兼副院長被提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。

除張文貞、姚立明之外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。