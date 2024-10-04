查柯文哲政治獻金案小額捐款 北機站借提李文宗

檢調偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清帳目金流中多筆小額捐款，法務部調查局北部地區機動工作站今天借提在押的時任競總財務長李文宗。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，金額為新台幣916萬元；另有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

柯文哲當時的競選團隊指出，清查後有多筆漏報、誤報，原因為委託的會計師端木正擅自將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可公司。對此，端木正澄清，依法處理，相信監察院及檢察署能釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署8月14日指揮北機站搜索會計師事務所、木可公司等地，並約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯文哲競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人。

檢察官依偽造文書等罪諭令端木正及李文娟各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控；何璦廷50萬元交保；李文宗、陳韋瑄、戴利玲則請回。

檢察官懷疑李文宗罪嫌重大，9月3日指揮北機站改以被告身分約談李文宗，諭令李文宗200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。

北機站今天為釐清政治獻金中的多筆小額捐款，今天借提在押的李文宗說明。