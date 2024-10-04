颱風吹出違建安全問題 卓揆：地方政府要加強宣導

颱風「山陀兒」撲台造成災情。行政院長卓榮泰今備詢，國民黨立委陳菁徽關注颱風期間，造成南部多處房屋的臨時建材抵擋不住17級陣風遭掀開。卓揆表示，這是過去少見狀況，希望地方政府開始跟市民宣導，加強屋頂，以及違建如何處理。

颱風山陀兒影響期間，造成南部多處臨時搭成的房屋屋頂遭掀，隨時可能掉落影響安全，令行車、行人須格外留心。

陳菁徽說，颱風衝擊南台灣，拜託卓榮泰協助災後重建、復原及損害從寬認列。南部許多房子的臨時建材抵擋不住17級陣風，騎車、開車時會有東西從天而降，請問是否有具體解方？卓揆表示，昨天整天一再看到屋頂被掀開、貨櫃翻落，這是將近17級強風帶來，這是過去少見狀況，希望從現在開始，地方政府也能跟市民宣導，如何加強屋頂，違建如何處理掉。

陳菁徽表示，希望災前會議加進項目，讓臨時建材做些預防性處理。卓榮泰說，氣象署跟中央災害應變中心一再提醒，南部可能降雨不像過去這麼大，但風很強。電力受損的部分一定要提前加強，事實也證明電力還沒有恢復，民宅部分更是嚴重，他本來想今晚就下去，但怕影響大家，可能明天會整天安排到屏東、高雄，時間可以的話一定到現場看，馬上給予協助。