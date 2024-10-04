藍委籲兩岸推和平協議、官員第三地交流 卓榮泰：須和平共榮前提下

兩岸關係緊張，國民黨立委羅明才今天建議，兩岸除官方聯繫管道外，是否思考雙方重要官員在第三地會見交流。行政院長卓榮泰表示，兩岸間希望和平共榮，條件是來觀光客、學生，而不是軍機、軍艦，對方必須先展現出態度，這樣才能和平共榮。

民進黨政府執政以來，兩岸關係緊繃，羅明才今天在立法院質詢卓榮泰時建議，政府應該要有另外的思維，積極與對岸溝通，可以考慮推動和平協議，並非直接簽署協議，而是雙方互相交換意見，看看能否有不同聲音，避免長期緊繃關係下擦槍走火。

卓榮泰表示，中華民國台灣願意也必須跟理念相同民主國家站在一起，兩岸間希望和平共榮，條件是來觀光客、學生，不是來軍機、軍艦，要求對方先履行承諾才能和平共榮，只要對方願意，我方很願意派代表跟對岸溝通，只是現在對岸提出很多前提設限。

羅明才追問，兩岸多久沒有聯繫，上次跟大陸重要官員熱線是何時？陸委會主委邱垂正表示，兩岸溝通聯繫機制努力維繫，我方都有跟對方聯繫，既有相關溝通聯繫機制都持續在進行中。

邱垂正強調，兩岸正常健康有序交流是我方需要的，但是對方設定前提造成官方溝通障礙，阻撓官方正常交流；雖然如此，我方認為民間層次應該還是要正常交流，共同維護兩岸關係和平穩定。