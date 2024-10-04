民眾黨團提案11/1處理考試院人事 正式時程待協商

民眾黨團今天在立法院會提案，10月16日起召開全院委員會審查第14屆考試院人事同意權案，並於11月1日院會行使同意權案投票。院會議決本案逕付二讀，並交付黨團協商，由民眾黨團負責召集協商。

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法在今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。

立法院長韓國瑜在8月間曾召集朝野黨團協商，研商有關第14屆考試院人事同意權、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權等2案。協商過程中，民進黨團希望能召開臨時會，國民黨團說不會主動要求召開，民眾黨團則反對召開臨時會在8月底前處理這兩項人事案，朝野黨團協商無共識。

外界關注新任考試院人事何時上任。民眾黨團今天在立法院會針對第14屆考試院人事同意權案提出審查時程，主張10月14日舉行考試院正副院長及考試委員被提名人同意權案公聽會，依照政黨比例，由國民黨團、民進黨團各推薦3人、民眾黨推薦1人參加公聽會，學者專家及審查小組員名單於10月8日送交議事處彙整。

民眾黨團提案內容還包括，10月16日、17日、21日召開全院委員會。其中，16日上午審查考試院長被提名人周弘憲同意權案，16日下午審查考試院副院長被提名人許舒翔同意權案，17日、21日分別審查考試委員被提名人同意權案，並於11月1日院會行使同意權案投票。

民眾黨團提案並提議全案逕付二讀，今天院會現場立委都無異議，院會議決本案逕付二讀，並交付黨團協商，由民眾黨團負責召集協商。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團認為每一個人事同意權案，都應當盡可能在法定時程內完成審查，不要選擇性地去行使人事同意權。

吳思瑤說，民進黨團早在8月2日就針對考試院人事同意權案、國家通訊傳播委員會人事同意權案，請立法院長韓國瑜召集協商，並非如民眾黨立委黃國昌所言稱民進黨從來沒有提案審人事同意權。

此外，吳思瑤指出，由於國會職權修法釋憲案，憲法法庭裁准暫時處分，因此未來協商時，也要討論人事同意權案審查的時程跟規範，是要採用新法還是舊法，一切尊重朝野協商。