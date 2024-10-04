卓揆：仇恨教育激化民眾 中國企圖稱霸世界

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，民進黨立委林宜瑾就在陸日本男童上學路上遭中國人士砍殺一事，詢問卓揆回應。卓揆表示，不光日本人，中國遊客也在台北街頭對港人做不禮貌行為，中國在南海挑釁鄰國，「這是中國試圖稱霸世界的開始」。

卓榮泰今赴立法院備詢，輪到林宜瑾質詢時，她質疑是否中國教育灌輸仇恨，導致暴力？她也問卓揆，如何看就讀深圳日本人學校的10歲男童在上學途中遭中國男子砍殺？

卓榮泰表示，不僅日本人，前幾天看到中國遊客在台北針對香港民主人士作出不禮貌動作，中國在南海也對鄰近國家武力挑釁，這是全面性的，這是中國試圖稱霸世界的開始。用仇恨教育只會喪失理性並威脅和平，用仇恨教導人民，窮兵黷武，對外擴張的軍事活動，會致領導人被歷史唾棄，希望中國領導人能夠看見。力圖成為經濟大國，應該把經濟搞好；意圖成為世界政治大國，不應該用仇恨教育，用合作共榮方式，才能在區域和平後，用理性討論對世界人類和平的最大貢獻。

林宜瑾再問關於中國對台灣首來族祭出中國大陸各景點一年內免門票等措施。陸委會主委邱垂正說，大陸為刺激消費，推出景點免費、低價團等，赴陸最重要的是人身自由、安全風險，我方6月底發布旅遊警示，是針對「懲獨22條」，這對國人安全影響甚大，法律界定模糊，設計上充滿不文明的制度，又鼓勵舉報，呼籲國人赴陸要關注自己的人身安全風險，評估赴陸港澳是否有必要，如果要去，行前登錄聯繫方式，以提供協助。

林宜瑾關注樂生療養院申請世界遺產進度，卓榮泰說，文化部已經擇定18處世界遺產的潛力點，成立第五屆世界遺產推動會，樂生療養院已經完成詳細文本，行政院會全力支持文化部工作。文化部長李遠表示，剛剛開完國際論壇，ICOMOS的7位國際專家來台灣開論壇，論壇成功，雖然不屬於聯合國會員國，但可請國際專家來台開會，10月召開第五次會議，特別請外交部長林佳龍商請外交部次長吳志中來，吳是法國大使，單位剛好就在法國，準備做動作。雖然不是會員國，但想做動作，尋找國外聲援者，至少創造話題，這是9、10月在做的事情。