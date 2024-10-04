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公務員休假上限來自何法規？ 卓揆回應遭綠委反嗆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者潘俊宏／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，民進黨立委林宜瑾關心五一勞動節放假應全國統一，卓揆說，會朝更合理方向思考。林宜瑾提及是否知道公務員放假上限出自何法規，卓揆回應遭她當場反嗆，沒有掌握。

五一勞動節是否包括公務人員在內，應全國統一放假，一直是爭議。林宜瑾今藉質詢卓榮泰的時機，探詢政府意向，並問卓榮泰，是否知道公務員放假上限115至116天，是哪項法規規定？

卓榮泰表示，相關是「公務員服務法」第11條，於2000年6月三讀，規定上限為115天到116天。這兩天為了放不放假，搞到大家都很焦慮，國人何時放假，如何放假，地方負擔地方責任，中央會來協助，統一規畫，朝更合理方向思考。

林宜瑾嗆，2022年曾修正過公務員服務法，所謂115天到116天休假上限是附帶決議，原條文已經被修正而不復存在，卓榮泰沒有掌握，還宣稱依照附帶決議處理公務員休假。台灣背負過勞之島的罵名，政府卻持續破壞勞動者團結。

公務員 卓榮泰 林宜瑾

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