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颱風掀違建釀公安疑慮 卓榮泰要求地方政府加強處理

中央社／ 台北4日電

山陀兒颱風釀災，許多鐵皮加蓋屋頂遭強風吹掀，不僅砸落至路邊轎車，也造成用路人安全疑慮。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，17級陣風罕見，希望地方政府能跟市民宣導，加強處理屋頂違建。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳菁徽指出，山陀兒颱風衝擊南台灣，要拜託卓榮泰全力協助災後重建，從寬認列災損金額。另一方面，這次颱風颳起17級陣風，南部房子的臨時建材抵擋不住，導致許多居民在路上開車、騎車會有建材從天而降，中央政府是否有所解方。

卓榮泰表示，昨天一整天在網路、電視新聞都一再看到，屋頂被掀開、貨櫃像火柴盒翻弄的畫面，這是17級陣風造成，在過去相當少見，希望從現在開始，地方政府能跟市民宣導，加強處理屋頂違建。

陳菁徽提到，是否中央政府在災前會議能討論如何處理這些臨時建材。卓榮泰回應，這次氣象署級中央災害應變中心一直提醒，南部的雨量沒有如過去多，但風很強，因此導致電力與民宅受損嚴重。

卓榮泰強調，他本來想要今天晚上就南下，但怕影響到其他人，所以明天將安排整天在屏東、高雄勘災，並給予馬上的援助。

卓榮泰 山陀兒颱風 陳菁徽

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