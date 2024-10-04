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綠委指勘災遇鄉親罵藍擋總預算 卓榮泰：將極力爭取

中央社／ 台北4日電

山陀兒颱風重創高屏地區，民進黨立委徐富癸今天表示，2天前與屏東縣長周春米勘災，同行的國民黨立委遭鄉親痛罵阻擋預算、影響治水，藍白立委若執意阻擋，政院後續如何處理。行政院卓榮泰回應，預算部分會極力爭取，剛剛立委大力疾呼，國人都聽見，大家心裡都同樣感受。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

徐富癸質詢時表示，枋寮大庄海堤破了近30公尺大洞，前端雖有離岸堤，但因極端氣候干擾及興建時代久遠，離岸提的高度和寬度已經不夠，從東港、林邊、佳冬、枋寮的離岸提建設有必要重新檢討及建置，整個屏東沿海鄉鎮做全面檢視盤點，一次做到位。

卓榮泰說明，歷年來防洪工程做了非常多，但在面對極端氣候，很多原來設計和安全係數不足以應付，需要全面提升，因此明年編列台幣551億元系統性治水預算，目前也會針對緊急的部分先修復。不只會從屏東沿線做海岸防護，全台環島都要做安全防護。

徐富癸進一步要求，沿海抽水站過於老舊，當初設計的抽水量無法應付現在的豪大雨，希望政府補助更新抽水站設備。經濟部部長郭智輝回應，會根據現在狀況深入了解，並且進行提報行政院，提出解決方案。

徐富癸也提到，前行政院長蘇貞昌在任時針對屏鵝公路進行電纜地下化，恆春半島停電戶數就少了很多，但這次屏南地區大停電仍未改善，養殖專區的電線桿一斷就停電，一損失就是幾千萬元，電纜地下化的工程進度如何，以及海水供應站也急需建置。

郭智輝表示，地下電纜跟地上電線桿的成本不同，他自己很多親戚在做養殖，會綜合評估效益及成本。

農業部長陳駿季則解釋，農業部有針對發電機進行補助，至於養殖區的電纜地下化先前有啟動調查，正反意見都有，會跟經濟部及台電專案評估，有些地區經常淹水可能造成地下電纜維修困難，後續會再努力。海水供應站部分，會成立專區，不是養殖戶個別拉管，這樣才會更有效率，目前屏東有3處的海水供應站，會盡快興建完成。

卓榮泰進一步補充，每次災後都會產生新問題要面對，地方政府盡快提出需求及計畫，衡量防災需要並且確定技術可行，就請經濟部和台電配合處理。

徐富癸也提到，治水經費過去投入很多，仍有資金缺口，不希望政爭，也不希望政治對抗影響民生，他2天前陪周春米到枋寮勘災，同行的國民黨立委被鄉親痛罵，如果藍白執意要阻擋預算，行政院會怎麼處理？

卓榮泰指出，預算的部分會極力爭取，剛剛立委的大力疾呼，國人都聽見了，大家也都感同身受。

此外，立法院上會期在國民黨立委和民眾黨立委人數優勢下，表決通過原住民保留地禁伐補償金額由每年每公頃台幣3萬元提升至6萬元。立法院本會期開議首日，藍白以原民會未編足禁伐補償預算等爭議為由，聯手於院會將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，要求行政院依法編足相關預算。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委鄭天財質詢，要求行政院補足禁伐補償預算以化解總預算案僵局。卓榮泰回應，立法院審議預算，如果用一個法律就可以增加一筆預算，未來此例一開，行政院無法掌握預算，法律會越來越多，預算會越來越高，這不是黨派之爭。卓榮泰說明，之前在協商的過程中，禁伐補償若循序漸進編列成4萬元，行政院可以接受、可以衡量，所以這次也這樣編列。

卓榮泰 行政院

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