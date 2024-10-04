林佳龍專文登斯洛伐克媒體 籲將台灣納入聯合國體系

斯洛伐克重要國防安全網站「北約軍事」（Natoarmy.sk）在首頁大篇幅刊載外交部長林佳龍專文，詳述台灣在全球經濟、技術與半導體產業中的關鍵角色，呼籲聯合國採取行動讓台灣參與聯合國與其他國際機構。

「北約軍事」網站是斯洛伐克具代表性的權威資訊平台，主要報導北約動態、斯洛伐克軍事、區域安全等議題。此次「北約軍事」刊登林佳龍的專文，聚焦於台灣的地緣政治重要性，強調台灣位於印太區域，是當今世界最具戰略意義的地區，而隨著中國在軍事和經濟上日益加強壓迫台灣，區域和平穩定正面臨嚴峻挑戰。

專文指出，中國對台灣的威脅已不僅限於政治外交層面，而是通過軍事演習、經濟施壓等多方面手段，企圖改變台灣海峽的現狀，不僅威脅台灣的安全，更對全球和平構成嚴重風險。

林佳龍在專文中強調，當前國際社會應該重新審視1971年聯合國大會通過的第2758號決議。與中華人民共和國的虛假主張相反，第2758號決議實際上只涉及中國在聯合國的代表權問題。它沒有提到台灣；它沒有聲明台灣是中華人民共和國的一部分，也沒有授予中華人民共和國在聯合國體系中代表台灣的任何權利。也就是說，該決議與台灣無關。

林佳龍表示，隨著全球局勢變化，特別是印太區域的安全問題，台灣的角色不應再被忽視，台灣的民主政體、技術創新及在全球供應鏈中的核心地位，使台灣成為確保地區安全與穩定的關鍵。

專文呼籲，聯合國和其成員國應採取行動，促進台灣的國際參與，並將台灣納入全球治理體系，這不僅對台灣有利，更是全球穩定與繁榮的共同利益。

專文提到，讓台灣參與聯合國及其他國際機構，將有助於建立更具包容性和有效的全球合作機制，特別是在面對跨國挑戰，如公共衛生、氣候變遷與國際安全威脅時。

此外，專文還分析其他國際組織對台灣參與的支持與反對聲音，特別是歐盟與美國等民主國家的立場，這些國家逐漸加大對台灣的支持，並呼籲中國停止對台灣的軍事施壓。

專文提到，中國持續施加外交壓力，試圖孤立台灣，這使得台灣的國際空間進一步縮小。儘管如此，台灣政府持續爭取國際社會的支持，因台灣在全球半導體產業具主導地位，使得許多國家開始重新審視對台政策。

專文呼籲國際社會重視台灣在全球安全中的角色，並敦促將台灣納入聯合國體系，以確保印太地區的長期和平與穩定。