馬英九再提疑賴論…府：賴總統致力維持現狀 獲美日等民主夥伴行動相挺

前總統馬英九再提「疑賴論」。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德多次強調，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，台灣也因此獲得美、日、英、加、德、澳、紐等民主夥伴以實際行動表自身實力，也會與國際社會共同合作，捍衛民主價值。

前總統馬英九日前赴美國哈佛大學發表演說與座談時表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定；總統賴清德的「新兩國論」台獨宣言，已引發美國各界疑慮，「疑賴論」在國際社會四起。

黨政人士指出，賴總統已多次表明，中國意圖侵略台灣的目的是想改變「以規則為基礎的世界秩序」來成就霸權。823砲戰發生時，賴總統還沒出生，民進黨也尚未成立，但中國仍然攻打台灣。中國動武不是因為哪個人、哪個政黨說了什麼或做了什麼，也不是因為不說什麼、不做什麼，就能阻止。

國安人士提到，即便是支持「一中原則」的前總統馬英九在任期間，中國的擴軍也從未停止，早在2012年9月，時任國防部長高華柱就首度在立法院揭露，中國除研製及部署彈道及巡弋飛彈、岸置遠程攻船與防空飛彈、兩棲步戰車及新一代機艦等武器外，配合戰機、防空飛彈部隊前推從事輪戰及三軍聯合登陸演練等作為，熟稔東南方向作戰環境，冀於2020年具備解決台灣問題的能力。

該人士說，中國軍事費用支出，在2000年至2014年，每年保持12%至20%的成長；近幾年才稍降至10%以下，仍超過7%之譜。可見，就算是國民黨號稱兩岸最和平的2008年至2016年間，中國的軍事擴張從未停緩。

國安人士強調，中國不僅對台，也對周邊國家施壓，意圖取代美國，改變以規則為基礎的國際秩序。

該人士說明，中國不只把台灣海峽視為內海，甚至把南海視為領海，徹底無視周邊國家的權益。中國屢屢動用海警、海軍，暴力阻攔菲律賓公務船隻的運補，現已成國際問題；引發美國、日本、澳洲、紐西蘭等印太國家逐年擴大在南海的軍演。甚至菲律賓和美國已同意無限期在菲國北部部署「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統，就是要強化應對中國威脅。

國安人士表示，即便過去長期與中國友好的越南也難以倖免。越南官方近日就指控中國海警於9月29日在西沙群島（越南稱黃沙群島）周邊水域，追逐越南漁船，登船後持鐵棒攻擊船員，造成10人受傷，甚至有數名船員手腳遭打斷，船長事後以無線電通報邊境防衛和海事搜救聯合中心求助。

該人士說，日本防衛省也指出，中國「運-9」（Y-9）電子偵察機8月26日首次入侵日本領空。中國海軍測量艦再於8月31日入侵日本九州鹿兒島縣外海的領海。中國海軍航空母艦「遼寧號」和兩艘飛彈驅逐艦，甚至於9月17日在沖繩縣與那國島和西表島之間的海域航行，創下入侵日本領海外側的鄰接區的首例。

國安人士表示，可見只要不符中國稱霸的野心，不只是台灣，周遭都國家都會淪為中國武力恐嚇的對象。