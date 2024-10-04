致詞被蔣萬安進場打斷 韓國瑜一句「人長得帥」解圍

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今辦記者會公布系列規畫。原訂台北市府由副市長李四川代表出席，但市長蔣萬安臨時新增行程，到場時被場外媒體包圍，導致進場時碰上慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞，韓為緩頰氣氛，大讚蔣萬安「人長得帥，就占很大便宜」，現場哄堂大笑。

蔣萬安今上午臨時新增行程出席國慶記者會，卻被場外媒體堵訪卡住，比表定抵達的時間晚，且外頭鬧轟轟。當時由韓國瑜準備要開場致詞，為了等蔣萬安進場，韓國瑜開玩笑說，「人長得帥，就占便宜」。

眼見蔣萬安仍寸步難行，韓國瑜又轉頭說，「我們稍微等一下」，直到蔣進場後，韓國瑜主動走下台握手致意。隨後蔣萬安致詞時表示，國慶是所有國人展現愛國心的時刻，更分享上個月到美國紐約出訪經驗。

蔣說，在海外見到許多僑胞朋友，他當時身上別著國旗別針，僑胞朋友都說很感動，且牌樓上都掛上國旗，愛國心非常堅定，非常澎湃，在海外大家不分彼此，熱愛中華民國，歡迎大家10月都能回來一起慶祝國慶。