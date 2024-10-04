藍質疑機要涉收錢給官 林右昌前幕僚批轉移罷樑焦點

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨智庫副執行長凌濤今天稱前基隆市長林右昌任內的機要秘書「收錢給官」，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報，他懷疑罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

前基隆市長林右昌任內發言人游本明回應，國民黨救罷樑的方程式，就是謝國樑每次出包就鬼扯拖林右昌救援，意圖轉移被罷免的焦點。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，林右昌市長任內的機要秘書黃永翔，受到林右昌支持者田善稷委託幫兒子田證丞求職，但田證丞不符合環保局技工任職需有2年汽修工作經驗的標準，竟然去找車廠開立偽造證明，透過黃永翔交給當時的環保局長賴煥紘，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報。

凌濤解釋，判決書清楚載明，賴煥紘曾經跟田證丞說就職證明是有問題的，還揚言要送風紀，但最後不知受到什麼壓力，明知田證丞不符資格，仍在基隆市政府2樓的樓梯間收受黃永翔交付的偽造就職證明。判決書中寫得很清楚，賴煥紘就是因為要維繫其所屬政黨、也就是民進黨的勢力，因而屬意田證丞任技工。

凌濤指出，判決書中還有一項尚未查辦的，就是林右昌的機要秘書黃永翔疑似收錢給官，譯文中載明田姓被告原本要給黃永翔新台幣2、30萬元，後來打折扣交付給4萬元，呼籲檢調應持續追查，也令人懷疑，罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

游本明回應，這次颱風在高雄登陸，但基隆到處淹大水，該放假不放，不該放假又偷跑放，引發強烈民怨。今天上午基隆到處塞車民眾苦不堪言，各地方還傳出有土石流與走山的災情，連天外天垃圾場也有10幾部垃圾車掉落山谷。

游本明強調，現在救災與復原最重要，請謝國樑好好認真處理災情，否則這次真的連神仙也救不了。