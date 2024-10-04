快訊

雨炸金山萬里！溪水暴漲 陽金公路、台二線多處淹水路斷

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

名嘴張友驊跌倒頭部重創「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

藍質疑機要涉收錢給官 林右昌前幕僚批轉移罷樑焦點

中央社／ 台北4日電
基隆市政府前發言人游本明。圖／游本明提供
基隆市政府前發言人游本明。圖／游本明提供

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨智庫副執行長凌濤今天稱前基隆市長林右昌任內的機要秘書「收錢給官」，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報，他懷疑罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

前基隆市長林右昌任內發言人游本明回應，國民黨救罷樑的方程式，就是謝國樑每次出包就鬼扯拖林右昌救援，意圖轉移被罷免的焦點。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，林右昌市長任內的機要秘書黃永翔，受到林右昌支持者田善稷委託幫兒子田證丞求職，但田證丞不符合環保局技工任職需有2年汽修工作經驗的標準，竟然去找車廠開立偽造證明，透過黃永翔交給當時的環保局長賴煥紘，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報。

凌濤解釋，判決書清楚載明，賴煥紘曾經跟田證丞說就職證明是有問題的，還揚言要送風紀，但最後不知受到什麼壓力，明知田證丞不符資格，仍在基隆市政府2樓的樓梯間收受黃永翔交付的偽造就職證明。判決書中寫得很清楚，賴煥紘就是因為要維繫其所屬政黨、也就是民進黨的勢力，因而屬意田證丞任技工。

凌濤指出，判決書中還有一項尚未查辦的，就是林右昌的機要秘書黃永翔疑似收錢給官，譯文中載明田姓被告原本要給黃永翔新台幣2、30萬元，後來打折扣交付給4萬元，呼籲檢調應持續追查，也令人懷疑，罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

游本明回應，這次颱風在高雄登陸，但基隆到處淹大水，該放假不放，不該放假又偷跑放，引發強烈民怨。今天上午基隆到處塞車民眾苦不堪言，各地方還傳出有土石流與走山的災情，連天外天垃圾場也有10幾部垃圾車掉落山谷。

游本明強調，現在救災與復原最重要，請謝國樑好好認真處理災情，否則這次真的連神仙也救不了。

凌濤 基隆 林右昌 罷免 謝國樑

延伸閱讀

指基隆前市府官員「收錢給官」 國民黨：林右昌搞惡罷護貪腐？

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

林右昌談罷樑餘波盪漾 朱立倫提醒：別忘記你也是基隆人

林右昌颱風來臨提罷免 羅智強：可以放過基隆市民嗎？

相關新聞

追京華城金流 北檢首提訊朱亞虎、應曉薇助理吳順民

台北地檢署偵辦偵辦京華城弊案，日前成功收押北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎，以及台北市前市長柯文哲市長大帳房李文宗，...

赴哈佛演講 馬英九：賴清德「新兩國論」在國際引發疑賴論

前總統馬英九日前於美國哈佛大學發表演說，馬英九表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，賴清德總統的「新兩...

影／政治鬥爭？土石流案遭劉世芳點名 謝國樑：沒達撤離程度

山陀兒颱風來襲，基隆市發生土石崩落，中央災害應變中心指揮官劉世芳昨主持會報，點名基隆市政府沒回報疏散撤離人數。基隆市長謝...

公務員休假上限來自何法規？ 卓揆回應遭綠委反嗆

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，民進黨立委林宜瑾關心五一勞動節放假應全國統一，卓揆說，會朝更合理方向思考。林宜瑾提及是否知...

解放軍「蟒蛇戰略」漸鎖死台灣 誰是挑起衝突的關鍵？

海軍司令唐華接受「經濟學人」雜誌專訪，指出對於解放軍隨時有能力封鎖台灣，面對中共越纏越緊的「蟒蛇戰略」，從國防部前部長邱國正到唐華，對台海情勢緊張提出警示，但身處上位者，是否能體會這份老臣謀國？

藍質疑機要涉收錢給官 林右昌前幕僚批轉移罷樑焦點

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨智庫副執行長凌濤今天稱前基隆市長林右昌任內的機要秘書「收錢給官」，將市府職缺成為林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。