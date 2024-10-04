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立委指剴剴案兒盟諸多缺失 卓榮泰：政府會做好監督

中央社／ 台北4日電
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片

1歲男童疑遭保母凌虐致死的剴剴案，當初負責收出養的兒童福利聯盟因管理失當遭抨擊。行政院長卓榮泰今天答詢長期追蹤此案的民進黨立委郭昱晴時表示，兒盟的主管機關改隸成衛福部後，希望做好專業監督工作。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭昱晴再次針對剴剴案進行質詢。

衛福部長邱泰源也表示，兒盟收出養許可證到9月30日到期，一般的許可證是核發3年，兒盟因剴剴案，衛福部僅核發1年的許可證。此外，衛福部也針對兒童及少年福利與權益保障法進行修法，加強收出養媒體機構管理力度，也會要求兒盟加強內外部的督導機制。

針對剴剴案，台北地檢署9月25日以過失致死罪起訴劉姓保母姐妹，郭昱晴今天質詢時說，剴剴案發生後，兒盟總共舉行2次記者會，第1場是在消息被披露後的隔天3月12日舉行，諷刺的是，兒盟當時竟說是看了媒體才知道有兒虐，第2次是在3月27日，當天不給記者發問，兒盟於3月29日將檢討報告送交教育部，剴剴2字隻字未提，反而提到預算抓襟見肘，看到這樣的報告，令人非常憤怒，她問卓榮泰「做何感想？」

卓榮泰說，任何機關從事出養服務的業務，必須要有更多關懷，事後追蹤及平日照顧不能如此疏失，兒盟的主管機關改隸成衛福部後，希望衛福部應專業監督並認真執行工作，不只針對這一個團體，對所有兒少團體都要做更好溝通。

郭昱晴說，改隸只是進步的第一步，當初她在質詢時，提及兒盟在民國108年花了新台幣3.7億元購置不動產，並依2年分列，108年是2.24億元，109年是1.55億元，以此達到業務支出6成可免稅的門檻，教育部對兒盟提供的財報的回應，竟是「數字沒有錯誤，所以無法可管」，是這樣嗎。

教育部長鄭英耀表示，這個案子教育部會重新檢討，確實在內控、行政及處置方面值得檢討。

郭昱晴進一步指出，從起訴書看來，兒盟有2個不同對話群組，進行資料上的修補，明顯是一個共犯結構，教育部作為曾經是兒盟的主管機關，內部出現重大缺失，即使面對資產龐大的公益巨獸，都應要追究下去。鄭英耀表示，是的。

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