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赴哈佛演講 馬英九：賴清德「新兩國論」在國際引發疑賴論

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前總統馬英九（中）日前參加哈佛法學院LL.M.100周年「世界領袖論壇」活動，與盧森堡首相Luc Frieden（左）、祕魯前總理Roberto Dañin（右）等人對談。圖／馬英九基金會提供
前總統馬英九（中）日前參加哈佛法學院LL.M.100周年「世界領袖論壇」活動，與盧森堡首相Luc Frieden（左）、祕魯前總理Roberto Dañin（右）等人對談。圖／馬英九基金會提供

前總統馬英九日前於美國哈佛大學發表演說，馬英九表示，台灣不是棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定，賴清德總統的「新兩國論」台獨宣言，已引發美國政、商、學界疑慮，所謂的「疑賴論」在國際社會四起。

馬英九日前赴母校美國哈佛大學，於費正清中心發表演說，並參加哈佛法學院LL.M.100周年「世界領袖論壇」。馬英九在和盧森堡首相Luc Frieden等人對談時表示，他任內與大陸、美國、日本等都保持很好的關係，沒有人認為兩岸有可能會發生戰爭。對馬英九的談話，與會領袖都表達高度認同，認為和平與避戰、讓人民過安定的生活，是國家領袖最重要的任務。

馬英九表示，今年4月10日，他率20位台灣學生在北京與習近平先生會面，當時習先生態度非常柔軟謙和，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，也說兩岸交流要繼續，並期盼台灣民眾多來大陸走走，大陸民眾也多去台灣看看。他認為這是習先生對台灣民眾釋出的善意與誠意，也是營造賴清德總統上任後的運作空間。

馬英九表示，遺憾的是，賴清德總統並沒有回應這份善意，甚至在今年520就職演說中，公開宣示「新兩國論」的台獨路線，引發大陸強烈反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布關於懲戒台獨勢力的法律規定。

馬英九指出，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。賴清德總統的台獨宣言，也引發美國政、商、學界疑慮，所謂的「疑賴論」（懷疑賴清德政府無法穩定台海局勢，台灣會變成美國的麻煩製造者）在國際社會四起，美國在台協會主席，也數次來台表達對這種發展的關切。

馬英九再次呼籲賴清德總統，改變「新兩國論」的台獨路線，回到「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，這兩種法律是兩岸之間最重要的法律，以法為規，以兩岸和平、台灣人民安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，這不只是中華民國總統的義務，也能為兩岸及區域帶來和平。

馬英九提醒民進黨政府要認清現實，沒有一個國家會為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。他也再次呼籲美國以及關心台灣的國際友人，要鼓勵台灣與大陸對話，這是對各方以及區域安全最有效、最有利的方式。

「兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間。」馬英九強調，根據我們與大陸的憲法，兩岸同屬一個中國，所以兩岸問題理應由兩岸自己談，不可能也不應該假手他人，更不可讓外國來干預。

兩岸關係 哈佛 美國在台協會 賴清德 馬英九

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