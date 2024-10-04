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影／政治鬥爭？土石流案遭劉世芳點名 謝國樑：沒達撤離程度

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天回應表示，因為沒有達到撤離程度所以沒有撤離，並非在規定的土石流警戒區。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天回應表示，因為沒有達到撤離程度所以沒有撤離，並非在規定的土石流警戒區。記者游明煌／攝影

山陀兒颱風來襲，基隆市發生土石崩落，中央災害應變中心指揮官劉世芳昨主持會報，點名基隆市政府沒回報疏散撤離人數。基隆市長謝國樑今天回應表示，因為沒有達到撤離程度所以沒有撤離，並非在規定的土石流警戒區。

國民黨立委林沛祥昨批，天災還搞政治鬥爭實在噁心。劉世芳今天駁斥，跟政治操作沒關係，是基隆很多山坡地，提醒市府。

劉世芳今天到立法院備詢前，回應昨在災害應變中心會報時點名基隆一事，她表示昨晚8時左右，有跟基隆市長謝國樑通電話，基隆雨很多，昨天也是創歷史新高，因基隆有很多山坡地，很怕土石流或大規模崩塌，且基隆民宅又非常靠近山邊或山坡，所以昨天提醒基隆市政府在撤離部分要能夠確切告訴他們。

謝國樑今天回應說，中央給他們的18條土石流警戒線，前天晚上都沒有發布，前天和昨天他去看的只是民宅後面的山，都不是土石流警戒區域，因為這次下雨非常大，未來會把這些新增列入，但不是原來規定的警戒區。

謝國樑表示，昨天傍晚氣象署和水保署發布的紅色警戒，這部分都有全部撤離，他自己還去敲一名蔡阿伯的門，本來不願意，被他說動了才撤離，基隆完完全全都依中央的指示執行撤離相關的工作。但基隆四面環山，有太多民眾住在山後面，下雨下很大有一些土石，不代表在土石流警戒區，市府會隨時調整。

劉世芳 土石流 基隆 山陀兒颱風 謝國樑

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