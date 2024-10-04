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民眾黨提11月1日表決考委人事 正式時程待朝野協商
考試院、NCC人事同意權仍陷入僵局！民眾黨立法院黨團今天在立法院會討論事項時提案，要求16日起召開全院委員會審查考試院人事案、11月1日行使同意權投票表決，現場藍綠都無異議，全案逕付二讀交付協商。
考試院第13屆正副院長及考試委員任期，於今年8月31日屆滿，總統府已將名單咨請立法院行使同意權。立法院長韓國瑜曾在7月召集朝野協商，不過朝野雙方為了適用新舊法之爭毫無共識，導致新任考委遲遲無法如期上任。
民眾黨團今天提案要求，10月14日舉行考試院第14屆正副院長及考試委員被提名人同意權公聽會，依照政黨比例，藍綠立委各推薦3人、民眾黨推薦1人參加公聽會。學者專家及審查小組員名單於10月8日送交議事處彙整。
民眾黨提出指出，10月16、17、21日召開全院委員會，16日上午審查院長被提名人周弘憲同意權案，下午審查副院長許舒翔同意權案，17日、21日分別審查考試委員被提名人邱文彥、鄧家基等7人同意權案。
另外民眾黨提案還指出，審查完畢後提報11月1日院會行使同意權投票表決。
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