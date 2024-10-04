朱立倫錄新節目互動Z世代 國民黨：年輕化改革成果

國民黨企劃節目「政治實習生 KMT Interns」昨晚首播。國民黨表示，黨主席朱立倫作為首集來賓，與Z世代面對面暢談最新時事話題，氣氛熱烈，成功拉近政治與年輕人間的關係，彰顯國民黨年輕化的改革成果。截至今12時為止，這集節目再YT觀看次數為994次。

國民黨表示，首集節目中，朱立倫展現親和力，以輕鬆的姿態與實習生們打成一片。討論內容先從「周思齊引退賽」、「周杰倫演唱會」作為開頭。最令青年朋友驚訝的是，朱立倫竟然也是周杰倫的粉絲，還曾聽過其演唱會，頓時拉近了世代間的距離感。

國民黨指出，聊到誠泰COBRAS的應援曲，朱立倫也分享了他對周思齊引退賽的深刻感觸，更與一眾實習生們同唱應援曲，這樣的互動不僅讓年輕人倍感親切，還展示了朱立倫與棒球文化的緊密連結。

國民黨提到，節目現場更爆笑連連，當朱立倫被青年朋友問到是否會參加周杰倫大巨蛋演唱會時，朱立倫甚至大方承諾「蹺班搶票」，讓全場驚呼連連。這樣的幽默舉動顯示出朱立倫對Z世代年輕人生活方式的理解，更以共同話題引起青年共鳴，以實際行動打破過去國民黨的保守窠臼、老舊形象。

國民黨表示，除了輕鬆愉快的話題外，朱立倫更深入探討立法院預算相關議題，針對網絡謠言進行了一場「闢謠秀」，以實際數據與梗圖解構網軍如何利用虛假訊息帶風向，讓青年朋友們對政治操作有了更深入的理解。同時，朱立倫幽默駁斥外界對國民黨的誤解，以理性且不失風趣的態度回應外界質疑，展現了國民黨政策的透明性與嚴謹性。

國民黨強調，首集不僅呈現了朱立倫與年輕世代間的精彩對話，更展現了國民黨積極與年輕人互動的全新姿態。節目獨特之處在於結合了流行文化與政治議題，以輕鬆幽默的方式讓青年觀眾更了解時事議題，並鼓勵他們參與公共討論。

國民黨表示，「政治實習生 KMT Interns」節目由文傳會新媒體部策劃執行，製作人與主持人團皆為25歲以下，都是由近幾年黨中央「實習生計畫」所培養出來的「Z世代接班人」來發想執行，呈現國民黨的年輕新氣象，更展現出年輕化改革成果，未來也會持續邀請藍營政治人物，一起大膽聊時事、突破同溫層，讓更多的年輕朋友能夠認同國民黨的理念以及觀點。