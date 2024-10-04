指基隆前市府官員「收錢給官」 國民黨：林右昌搞惡罷護貪腐？

國民黨今天舉行記者會，指控基隆市前市長林右昌任內，有官員涉嫌「收錢給官」，林右昌市府貪腐弊端，結果現在要搞惡罷，難道也是政治目的？要維護貪腐政權？呼籲基隆市民10月13日出門反惡罷，投下不同意罷免票表達心聲。

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，林右昌市長任內的機要秘書黃永翔，受到林右昌支持者田善稷委託幫兒子田證丞求職，但田證丞不符合環保局技工任職需有兩年汽修工作經驗的標準，竟然去找車廠開具偽造證明，透過黃永翔交給時任環保局長賴煥紘，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報。

凌濤表示，判決書清楚載明，賴煥紘曾經跟田證丞說證明是有問題的，還揚言要送風紀，但最後不知受到什麼壓力，明知田證丞不符資格，仍在基隆市政府二樓的樓梯間收受黃永翔交付的偽造就職證明。判決書中寫得很清楚，賴煥紘就是因為要維繫其所屬政黨、也就是民進黨的勢力，因而屬意田證丞任技工。

此外，凌濤強調，判決書中還有一項尚未查辦的，林右昌的機要秘書黃永翔疑似收錢給官，譯文中載明田姓被告原本要給黃永翔二、三十萬元，後來打折扣直接交付給他4萬元，林右昌眼皮下的機要秘書竟然收錢給官，呼籲檢調應持續追查，也令人懷疑整個罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

國民黨副發言人康晉瑜表示，過去林右昌市府曾被爆出大日公司竟然去行賄市府交通處技工，以順利取得標案經營東岸商場，如今又有政治技工弊端，顯然許多交易都是政治考量，現在要搞惡罷，難道目的是要維護貪腐的政權？呼籲最後一周，所有支持挺善良，做實事的基隆市民，一定要在10月13日出來出門投下不同意罷免票表達心聲。

另外，國民黨發言人李明璇表示，基隆市政府正在積極的應對半世紀以來單日最大降雨危機，民進黨基隆市議員竟然戲謔貼文，內政部長劉世芳也刻意點名基隆，惡意忽略基隆市政府的積極處理，是非常刻意的政治操作，把天災拿來操作罷免，難怪在地的居民都無法忍受，呼籲基隆市民10月13日一定要出來投下不同意罷免票，支持認真的基隆市長謝國樑，讓政治惡鬥停在基隆。