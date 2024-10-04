綠喊審查人事同意權 黃國昌打臉：沒提案還抹黑在野

考試院、國家通訊傳播通訊委員會人事同意權案卡關，民眾黨立法院黨團今天提案排審考試院人事審查。民眾黨團總召黃國昌表示，執政黨嘴巴喊趕快審查，至今卻沒有提案，還抹黑在野黨杯葛人事案，大玩兩面手法。

黃國昌指出，過去這段時間民進黨執政荒腔走板，讓人難以置信，一方面嘴巴喊趕快審查人事同意權，截至今天為止，沒看到民進黨團針對人事同意權案提議任何審查時程，連提案都沒有，包括考試院、司法院人事同意權，連不須經過全院委員會的NCC委員人事同意權案，民進黨團都沒有排上議程。

黃國昌批評，民進黨團自己不排上議程，也不請求院會召開全院委員會審查，不斷對媒體釋放訊息，攻擊在野黨杯葛人事同意權案，請問民進黨團在玩哪一招？大玩兩面手法嗎？一方面不排案，一方面持續抹黑在野黨。

有鑑於民進黨團遲遲不提案排審人事同意權案，民眾黨團今天會在立法院會中主動提案，要求針對考試委員人事同意權趕快召開全院委員會，讓考試委員審查能有具體期程。