澳洲2025輪值CPTPP 澳議員挺台參與多邊組織

澳洲2025年將任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國。對台灣入會前景，澳洲參議員休布瑞吉昨向中央社表示，只要台灣能參與多邊組織，對整個地區都有利；澳洲眾議員佛萊徹說，這非任何國家能單獨決定，但他有信心台澳將保持強大貿易關係。

台灣積極爭取澳洲支持加入CPTPP，駐澳洲各館處也藉由國慶酒會等場合，向澳洲各界傳達台灣入會意願。

針對台灣加入CPTPP的前景，休布瑞吉（DavidShoebridge）昨晚出席雪梨國慶酒會時向中央社表示，台灣能參與多邊條約和多邊組織，將有利於整個地區。

休布瑞吉說：「台灣在這個地區無疑具有重要的文化和經濟基礎，是一個重要的參與者和合作夥伴。」他認為台灣參與更多多邊論壇將使區域更強大，並強化多邊論壇的力量，希望這是台灣和澳洲共同努力的方向。

此外，針對澳洲成為國會率先通過「聯大2758號決議不涉台灣」動議的國家，休布瑞吉指出，澳洲長期致力於維持現狀，也長期支持台灣參與聯合國組織，例如世界衛生組織（WHO），「我希望這種強烈的承諾能夠繼續」。

他還表示，澳洲與台灣共享許多文化與價值觀，尤其是對民主的神聖承諾，「在某些方面，台灣的民主甚至比澳洲更為健全和有力。如果我們專注於這些共同的文化價值，就能在經濟和法律關係上建立更深的連結，我希望這是一條非常堅實的澳台關係之路。」

佛萊徹（Paul Fletcher）向中央社表示，任何CPTPP成員的變更，包括哪些國家成為新成員，必須得到所有現有成員國的同意，這不是澳洲或任何單一國家可以決定，「不過，我有信心澳洲將繼續與台灣保持強大的貿易關係，因為這對雙方都有利。」

他也提到，澳洲對台澳之間共享的民主價值有強烈的認同感。台澳雙方以非常實際的方式合作，且有著緊密的貿易關係。

駐雪梨辦事處處長吳正偉表示，台灣加入CPTPP是政府既定政策。台澳關係已有長足進展，尤其經貿上有更大的合作與交流。2025年對於台澳雙方都是關鍵的一年，澳洲將擔任CPTPP的輪值主席國。我方已開始與澳方接觸，爭取澳洲支持台灣入會，並期盼澳洲能儘快成立工作小組，審查台灣的入會資格。台灣已符合CPTPP的高標準，加入CPTPP對台灣未來的經貿發展至關重要。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤表示，澳洲一直是台灣的重要夥伴，2023年雙邊貿易額達到234億美元（約新台幣7484億元）。澳洲是台灣的第8大貿易夥伴，而台灣則是澳洲的第7大貿易夥伴，期待澳洲繼續支持台灣加入CPTPP，促進雙方的共同繁榮和更緊密的經濟合作。