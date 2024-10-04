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京華城案 檢五度提訊彭振聲…他面對媒體露微笑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
北檢偵辦京華城案，今上午五度提訊北市前副市長彭振聲（中）。圖／聯合報系資料照片
北檢偵辦京華城案，今上午五度提訊北市前副市長彭振聲（中）。圖／聯合報系資料照片

為彌補兩天颱風假造成案情進度延宕，台北地檢署今天偵辦京華城案，今天上午五度借提台北市前副市長彭振聲。他步下囚車時，面帶微笑似乎顯示心情相當不錯，但對於媒體提問未有任何回應。

檢廉偵辦京華城案的調查重點，持續鎖定在前台北市長、民眾黨主席柯文哲任內，北市府同意將京華城容積率自560%提高為離譜840%的審議過程，同時清查金流是否流入相關人等口袋。因此被柯文哲指定為京華城PM的彭振聲，角色相當關鍵，日前羈押裁定時，被法官視為「高層關鍵角色。」

北檢至今已在上月10日、12日、20日、25日和今日五度彭振聲，全案目前已有彭振聲、柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應女助理吳順民、柯文哲大帳房李文宗及北市兵役前局長、鼎越前董事長朱亞虎共7人被收押。

京華城案 彭振聲 柯文哲

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