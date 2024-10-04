誰是聲量王？立法院開議聚焦總預算案與死刑釋憲 「他」意外入榜

國會開議聲量王是？

第11屆立法院第2會期9月20日開議，並於25日選出8個委員會的召委，民進黨與在野黨各有8席。《網路溫度計DailyView》今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理最新十大高聲量立委，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，榜單前兩名由在野黨立委奪下，大部分上榜者也來自在野黨，民進黨僅有兩位入榜，反映出退回總預算案在網友間引發了廣泛關注與討論。而台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，以前民進黨立法院過半，綠委主導比較會搶話題，現在在野聯合過半，藍白立委比較積極表現，因此有八成上榜立委都是在野黨的。

No.10 林思銘｜好感度0.25

翻攝FB／林思銘

國民黨團書記長林思銘是新竹縣五連霸議員、二連霸立委，從政22年屢戰屢勝，本屆會期首度擔任黨團書記長，除了日常接受陳情、出席會議討論，還肩負立法院藍白合重任。有網友表示，「委員辛苦您了！加油」、「委員嚴格把關辛苦了」。

立法院各委員會9月25日舉行召委選舉，國民黨立法院黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君。對此，林思銘表示，外交國防委員會國民黨委員表達沒有很大的意願，在黨團三長溝通協調後，決定由林憶君擔任。不過，國民黨立委黃仁傳出有意爭取外交及國防委員會召委，但遭勸退因此不滿，未現身投票。

No.9 張啓楷｜好感度0.23

前媒體人、民眾黨立委張啓楷專長經濟政策，連兩會期都在經濟委員會，力拚預算法、財政收支劃分法修法。他9月14日在嘉義市舉辦「大嘉開講」，抨擊總統賴清德選前說要到立法院國情報告，選後卻提出釋憲，未兌現競選承諾，他將提案凍結總統府預算，直到賴清德至立法院進行國情報告。對此，有網友表示，「大法官也要凍，直到立法院改革通過」、「贊成凍結總統府預算」。

對於張啓楷擠進立委與立法院開議相關聲量前十名，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇坦言，有點驚訝，因為張啓楷是第一次當立委，以前沒特別引起網友關注，但可能因為問政表現不錯，所以吸引網友關注討論。

No.8 高金素梅｜好感度0.58

無黨籍原住民立委高金素梅在立法院中積極推動原住民權益的相關法案，並以強烈的民族認同感為原住民族發聲，尤其在土地、文化保存、教育等議題上表現積極。她9月20日以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得藍白兩黨團支持並表決通過。有網友表示，「支持刪除NCC年度預算」、「高金委員英明，讚」。

對於高金素梅好感度最高，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，因為高金素梅超越藍綠，立場一貫為原住民發聲，有助好感度上升。而台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，比較大的政黨發起退回預算案容易得到攻擊，所以以政治主體小一點無黨籍提案的策略對的，比較不會樹大招風，因此高金素梅好感度較高。

No.7 柯建銘｜好感度0.4

翻攝FB／吳思瑤

民進黨團總召柯建銘9月剛度過73歲生日，是立法院最資深立委，自1993年連任至今。柯建銘生日當天，民進黨立委吳思瑤特地發文分享與柯建銘的慶生照，也有不少人留言祝福生日快樂，增加不少柯建銘的好感度。

立法院9月20日開議第一天，中央政府明年度總預算即遭在野黨退回程序委員會，對此，柯建銘直言應提出釋憲，行政院則強調，不排除善盡救濟方式，維護編訂預算的完整性。有網友質疑，「不如民進黨意，動不動就提釋憲」、「全部都提釋憲好了，不用再投票了」。

No.6 黃珊珊｜好感度0.12

立法院於9月20日開議，立委黃珊珊卻在會期期間選擇出訪美國，展現不懼爭議的個性。黃珊珊因涉及政治獻金申報不實案，遭民眾黨停權3年，並暫停所有黨職，包括中央委員與立法院黨團副總召的職務。然而，她仍代替民眾黨主席柯文哲前往美國參加台美國防工業會議，此舉引發外界批評，有網友表示，「處理金流？」、「停權的新定義」。對此，民眾黨回應，黃珊珊本來就是訪團成員，作為黨員和黨籍立委，並沒有違反任何規定。

針對黃珊珊好感度低的問題，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，黃珊珊涉及政治獻金申報不實案，已經累積不少負面聲量，而在停權期間仍代表民眾黨訪美，更加深了外界對她的不良觀感。

No.5 羅智強｜好感度0.15

立法院於9月20日開議後，聯合國2758號決議成為討論焦點。該決議承認中華人民共和國是「中國在聯合國組織的唯一合法代表」，北京方面認為這確認了其「一個中國原則」，並宣稱台灣是中國不可分割的一部分。對此，民進黨認為聯合國2758號決議並不涉及台灣地位，而國民黨團則主張以中華民國名義重返聯合國，要求中國正視中華民國存在的事實。

國民黨團副書記長羅智強以強勢問政風格，在院會上質疑民進黨的外交表現，指出自民進黨執政以來，中華民國邦交國已從22國減至12國。他還提到，前總統馬英九執政時期，中華民國成功重返世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO），但民進黨上台後，台灣卻被排除於這些國際組織之外。有網友表示，「應該讓外交部長去聯合國申請，並讓友邦幫忙提出訴求」；但也有人認為，「這不是幾個邊緣會員國鬧事就能解決的問題。」

此外，羅智強堅決反對廢除死刑，並多次針對憲法法院判決死刑合憲的結果，要求法務部說明37位定讞死囚的執行時間。

No.4 傅崐萁｜好感度0.26

立法院新會期開議，外界關注藍白合作的可能性，立法院國民黨團總召傅崐萁一向主張藍白合，對外展現出靈活的政治風格，善於在多方勢力之間找到妥協點。對於柯文哲京華城涉貪案，國民黨內態度分歧，黨中央砲轟北檢政治辦案，台北市議員鍾小平和游淑慧等人則猛打柯文哲。鍾小平9月12日表示，傅崐萁曾跟他說「不要去打柯文哲打那麼凶」，他坦言，傅崐萁有些為難。

傅崐萁的領導風格也體現在立法院召委選舉的安排上，立法院9月25日進行常設委員會召委選舉，原先傳出國民黨所有委員會都將自提人選，但後來傅崐萁指示黨籍立委，外交國防召委禮讓民眾黨立委林憶君，展現出他善於在多邊政治中保持靈活調整的能力，既保護國民黨的利益，也為未來的藍白合作留下空間。對此，有網友表示，「國民黨大器！禮讓民眾黨」；但也有人質疑，「為什麼不是陳永康？」「叫藥師去當國防召委」。

No.3 吳思瑤｜好感度0.17

台灣的國際地位及聯合國席位之爭，不時成為熱門話題，根據聯合國大會第2758號決議指出，中華人民共和國是聯合國的唯一合法代表，國民黨領導的中華民國政府則失去代表權。最近荷蘭國會眾議院於9月12日通過一項動議，指出聯合國第2758號決議並未決定中國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織，認為中國扭曲該決議，並阻擋台灣的國際參與。

對此，民進黨幹事長吳思瑤在9月18日黨團協商提出臨時動議，希望促成朝野響應國際上「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」的決議文。她不僅擁有強烈的行動力，且在面對關鍵政治議題時，敢於表態並積極捍衛黨的立場。但立法院長韓國瑜選擇忽略提案、宣布散會，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌也直接離席。對此，有網友表示，「為何不支持2758決議？台灣被國際認同不好嗎？」「這會期又要來抗中保台了嗎」。

No.2 韓國瑜｜好感度0.25

立法院長韓國瑜除了負責主持朝野黨團協商以及議事程序制定，還主辦今年國慶晚會活動，他的親民作風與幽默感，讓他在與各黨團交流時能緩和緊張氣氛，促進協商的進展。當他研商新會期開議日相關事宜時，由於民眾黨團對於安排行政院長專報能源配比及電價政策、民進黨針對總預算案詢答日期一開始並無共識，三黨反覆來回協商，在網路上有高討論度。

此外，立法院開議當天有4名行政首長向立法院請假，未列席備詢，引起韓國瑜不滿，要求「部會首長不宜請假」。對此，行政院回應，請假首長確實是有重要公務在身，否則部會首長一律都要出席立法院會。對此，有網友表示，「薪水小偷」、「立法院開議與總質詢是每年固定的，如果夠尊重立法院，所有外訪應該都可以避開」。

No.1 黃國昌｜好感度0.22

翻攝FB／張啓楷

民眾黨團總召黃國昌因為個人色彩鮮明，敢於發言，一直是高聲量立委。新會期是預算會期，朝野聚焦總預算案、人事同意權，立法院9月20日新會期開議，在野黨大動作杯葛議事，抨擊國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗是綠媒小弟，民眾黨團總召黃國昌於質詢行政院長卓榮泰時，指控翁柏宗送禮竟然是叫廣電業者付錢，並當場揭露收據等相關證據。對此，有網友表示，「這北檢要查一下吧？收賄」、「坐等後續」。

民眾黨團本會期優先法案，包括要修《刑事訴訟法》，因爲民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭偵辦，引發一系列偵查程序爭議，以及推「不在籍投票」，且公投、選舉一併施行，還有《尊嚴善終法》，也就是安樂死合法。此外，還要推動修憲案，廢除考試院及監察院，也要下修公民權行使年齡為18歲，完善國家憲政制度，啟動第三波民主改革。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年09月01日至2024年09月30日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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