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陸低價旅團阻僑胞回台 僑委會：返台僑胞近8年新高

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
僑務委員會委員長徐佳青。圖/聯合報系資料照片
僑務委員會委員長徐佳青。圖/聯合報系資料照片

雙十國慶即將來臨，傳出中國大陸以低價旅行團鼓勵我國僑民赴中觀光，希望讓僑胞取消返台參加雙十國慶。僑務委員會委員長徐佳青今天表示，目前線上報名返台參加慶典僑胞超過4000人，看起來中國低價團沒有影響力，不擔心低價統戰團的影響。

徐佳青指出，近年國人返回意願高，尤其今年從1月總統大選到5月總統就職、10月國慶，僑胞回國超過預期，在這樣情況下，中國想要讓僑胞返回趨勢降溫，因而祭出低價旅行團，但僑胞要求品質，希望有溫馨、溫暖回家的感覺，低價旅行團對海外僑胞吸引力沒那麼大。

徐佳青表示，目前僑胞線上報名返回超過4000人，以往經驗現場報名會再增加約1000人，今年可望返台僑胞逼近5000人，創下過去8年來人數最多一次，所以不擔心中國低價旅遊團隊僑胞的影響。

徐佳青分析，中國近年經濟下行非常嚴重，國內航班價格打5折甚至3折，因而推出低價旅行套裝行程，但也不排除統戰誘因。

徐佳青說，今年國內34家旅行社提供162條旅遊路線，多元行程讓僑胞選擇外，同時提供每人花東3600元、其他縣市每人3000元旅遊補助，鼓勵僑胞在國內旅遊。

中共 僑委會 國慶 徐佳青 旅行團

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