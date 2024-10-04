比較對台政策 美學者：川普難以預料、賀錦麗不會學拜登掛保證

華府智庫布魯金斯學會學者分析下一任美國總統對台灣的態度，指北京可能在未來四年擴大對台壓力，共和黨總統候選人川普難以預測，民主黨總統候選人賀錦麗不會像現任總統拜登一樣公開承諾保衛台灣安全，但在反侵略和強化盟友的原則下，可預期會聚焦維持台海的和平穩定。

布魯金斯學會（Brookings Institution）3日公布由其客座研究員、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）和該智庫中國中心主任、歐巴馬時代的白宮國安會中蒙台事務主任何瑞恩（Ryan Hass）的聯名分析，討論川普與賀錦麗的對台政策。

報告提到，台灣雖非美國大選期間的重要話題，卻很可能成為新總統必須花費大把時間處理的議題，因北京似乎有意在接下來擴大施壓台灣以促成統一，而台灣依然致力於維持現狀，無意接受統一，而川普與賀錦麗對台灣的態度不同。

首先，針對川普，他們指出，川普一貫對支持台灣所能得到的好處抱持懷疑態度，川普外交經常使用交易手段，找尋可供談判的籌碼，也衡量達成交易的各種因素（夥伴國的國防開支或赴美投資等）。

報告表示，賀錦麗在處理對外事務上，比起川普，會採取更系統性的做法，賀錦麗強調捍衛美國對盟友夥伴安全承諾的可信度，並維護國際原則（例如不得以武力奪取領土）。

報告指出，拜登政府對台灣採取更全面的做法，包含深化經濟關係、強化安全合作並提升台灣的國際地位，雖然副總統說的不多，仍可預期賀錦麗上台後的態度是具有延續性的。

針對台灣問題，賀錦麗2022年9月訪問日本橫須賀基地時說，美國反對任何片面改變現狀的做法，美國在長期政策指導下，支持台灣自我防衛。

此外，報告預估，美國國會將持續積極發出支持台灣的訊號。

專家們分析，若川普當選，對台灣可能採取交易手法，就像保險公司對待那些少繳保費的客戶一般，將迫使台灣對美國人民提供更多好處，也許是加購美國武器、加倍投資美國，或堅持要求台灣提高軍事預算。

雖然川普可能會從包含副總統候選人范斯（JD Vance）等身邊顧問口中聽到「應將支持台灣作為美國福祉的基礎」，但很難從這些人來了解川普的對台政策，若兩岸爆發衝突，最終還是要回到美國總統的決定。

專家們研判，川普對台的態度難以預料，要說川普接下來的對台政策，可能取決於誰當他的左右手。

相對地，報告分析，賀錦麗律師出身，不常發表斬釘截鐵的說法，也就不太可能會如拜登公開承諾捍衛台灣。

不過，賀錦麗追求強化與美國盟友夥伴關係，也強調要維護國際原則，並在台灣議題上比照辦理，聚焦在「維護台海和平穩定符合美國利益」的概念。

報告指出，賀錦麗對台政策概念可能是延續拜登政府，而具體作為端賴賀錦麗執政後的實際局勢，特別是中國大陸對台灣和美國的行動如何變化，以及美國的國際領導力會受到什麼挑戰。