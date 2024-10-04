「信賴」董座打破慣例…資策會董座黃仲銘 要求薪水、年終

資策會預定七日召開董事會討論董事長年終獎金發放與執行長異動案。資策會董事長職務長年不支薪，董事長黃仲銘今年上任後，要求支薪與年終獎金，因此交付董事會討論。原任期到明年四月的執行長卓政宏，改至十二月八日止，人事案同樣受關注。

對於董事會討論提案的董事長年終暨營運獎金發放規則案，以及資策會執行長異動等案。資策會回應，過往董事長是由政府官員或大學教授兼任，目前董事長為專任，薪資與獎金依慣例由薪酬委員會討論，提報董事會通過。至於其他的議題內容，尚未經董事會討論，暫不對外說明。

資策會前董事長李世光去年七月通過續任，原定任期到二○二六年，卻在六月改由擔任過「信賴之友會」台南分會會長、智崴資訊科技前董事長黃仲銘接下。

長久以來，資策會董事長職位都是不支薪。綜觀過去幾任資策會董事長，包含史欽泰、李世光等都是學者，由學界借調而來，因屬兼任，而不支薪；但新任董事長黃仲銘上任後，因是專任，要求專職薪水，董事會已同意，接下來要討論年終獎金發放規則。

據了解，資策會董事長年終暨營運獎金發放規則，由董事會下設之「董事長、執行長薪資審議小組」審議，原訂於十月二日完成審議，結論現場報告。但因為放颱風假，目前還沒有獲悉最新結論報告。

執行長異動案也受矚目，現任執行長卓政宏任期原到明年四月為止，董事會卻在近期提出異動案，將卓政宏的任期改為僅至今年十二月八日止。

事實上，今年資策會董事長職位今年六月才剛撤換，當時已引起業界一陣討論。這一次董事會提出執行長異動，也廣受外界關注。