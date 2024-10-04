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劉世芳關切基隆疏散 藍委轟搞鬥爭

聯合報／ 記者王長鼎游明煌張睿廷林縉明／連線報導
基隆市區仁四路一處民宅昨天清晨2時許，後方土石滑落沖入廚房、陽台，指揮官劉世芳（右二）昨天主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆沒回報疏散撤離人數。記者王長鼎／攝影
基隆市區仁四路一處民宅昨天清晨2時許，後方土石滑落沖入廚房、陽台，指揮官劉世芳（右二）昨天主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆沒回報疏散撤離人數。記者王長鼎／攝影

受到豪雨影響，基隆市區仁四路一處民宅昨發生土石流災情，內政部長劉世芳昨主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆市政府沒回報疏散撤離人數，基隆市長謝國樑昨訪視受災戶後表示，如果必須撤離就先請住戶撤離，但該受災戶最後決定不撤離。

國民黨立委林沛祥則批評，颱風天還搞政治鬥爭實在惡心，不在現場（指劉世芳）就「閉嘴」。

劉世芳說，基隆土石流崩落地點雖然不是土石流潛勢溪流保全戶對象，但基隆市並未撤離民眾；要求中央災害應變中心繼續與基隆市政府民政局確認，是否要預防性疏散撤離。

謝國樑表示，昨凌晨出現強降雨，基隆有多處有土石、大水沖民宅，如果必須撤離就先請住戶撤離，以維安全。

林沛祥說，劉世芳若真想指手畫腳，也應先去關心受颱風嚴重影響的南部地區，不要只會坐在辦公室批評或引戰。無論賴清德總統質問花蓮縣長徐榛蔚事件、基隆土石流事件，劉世芳都是用數據看天下、用數據治國。如果劉世芳是想藉此影響「罷樑案」，證實民進黨「只想選舉，不想治國」。

劉世芳 土石流 徐榛蔚 林沛祥 謝國樑 賴清德

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