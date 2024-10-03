花蓮撤離人數風波 內政部駁斥蔡正元說法不正確

中央社／ 台北3日電

前立委蔡正元指出，總統賴清德把戶籍人口、實際居住人口加起來得出花蓮縣撤離危險區域居民有8000人，這是「賴氏數學」。內政部次長吳堂安澄清，蔡正元稱戶籍、實際居住的人數加總說法是亂湊並不正確。

總統賴清德1日視察中央災害應變中心，因多次追問花蓮縣長徐榛蔚撤離人數，遭藍委批評總統拿錯資料還想立威。蔡正元日前透過臉書指出，賴總統問徐榛蔚花蓮縣要撤離多少人，徐榛蔚說戶籍人口5000多、實際居住人口3000多人，所以要撤離3000多人，但賴總統說要撤離8000人，這是「賴氏數學」，以後可以稱「賴八千」。

吳堂安今天晚間受訪澄清，10月1日的災害應變中心會議上，花蓮縣提報的保全戶人數3013人，但花蓮縣在9月25日提報的保全戶人數是8259人，賴總統的本意是依照提報人數提醒徐榛蔚，因此善意請徐榛蔚再確認。

吳堂安表示，花蓮縣在10月1日提報的3013人，只涉及土石流、大規模崩塌，並不涉及水災與易成孤島地區的保全戶人數，而蔡正元稱戶籍、實際居住人數加起來8000人，這說法並不正確，也沒有這種說法。

徐榛蔚 花蓮 蔡正元

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