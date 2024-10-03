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朝野和解飯因颱風延期 王鴻薇：未來仍有、立場一致

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團首席副書記長王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨團首席副書記長王鴻薇。聯合報系資料照

原訂明日朝野三黨團三長、行政院長卓榮泰將在立法院長韓國瑜的邀集下，齊吃「和解飯」。因颱風山陀兒造成災情，朝野認為應以救災優先，餐敘將期再宴。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，理解救災優先，但未來若有和解飯，態度仍是一樣。

因藍白聯手擋下明年度中央政府總預算案，9月27日卓榮泰與韓國瑜會談數十分鐘，韓願擔任協調角色，因而有了明日的和解飯餐敘。對於餐敘，王鴻薇早前申明立場，將趁機會說清立場，不會擋預算，目前也沒有要刪預算，希望卓榮泰應有備而來，因早就說明為何要退回總預算案，針對退回的部分仍要提出因應之道，「不要到時只帶著兩串香蕉，空手來吃飯。」

不過，因颱風攪局，在台造成災情，韓國瑜希望以救災為優先，明日餐敘擇期再宴。王鴻薇說，南部跟基隆災情嚴重，行政院基於救災優先，完全可以理解。若未來還要吃和解飯，態度、原則與之前一樣。

王鴻薇強調，在上次程序委員會，民進黨曾經指國民黨擋治水預算，現雖支持全力救災，但若有任何政治口水，拿退回中央政府總預算案跟救災做文章，大可不必。以救災來說，今年度預算已經編好編滿，退回明年度總預算完全不會影響任何救災、治水預算。

卓榮泰 王鴻薇 韓國瑜

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