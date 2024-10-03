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救災第一朝野和解飯取消 吳思瑤：朝野對話善意不變

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

原定明天由立法院長韓國瑜邀請行政院卓榮泰與朝野黨團吃和解飯，受到颱風山陀兒影響，韓國瑜跟卓榮泰認為救災優先，決定取消明日餐會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤證實收到通知，強調朝野溝通對話善意不變，盼明天院會能將總預算案付委審查。

明年度中央政府總預算案卡關，韓國瑜接受卓榮泰委託，明天邀請朝野黨團幹部吃和解飯，希望能解決總預算案卡關僵局。不過，受到颱風山陀兒影響，行政院認為救災第一，經過與韓國瑜協調後，決定取消明天餐會。

吳思瑤表示，今天傍晚有接到行政院通知，和解飯改期，救災優先，這是兩院院長協調後的結果。雖然餐會延後，朝野間對預算溝通對話持續進行善意不變，明天院會議程排定總預算案是否付委，還是希望在野黨委員在風災期間，有感受到民意對防災、治水預算的重要性，讓總預算案順利付委審查。

吳思瑤強調，即便明天總預算案順利付委，兩院院長建立起對預算執行編列對話的默契，並不會因此有所改變。

卓榮泰 吳思瑤 行政院 韓國瑜

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