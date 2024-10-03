救災第一朝野和解飯取消 吳思瑤：朝野對話善意不變

原定明天由立法院長韓國瑜邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團吃和解飯，受到颱風山陀兒影響，韓國瑜跟卓榮泰認為救災優先，決定取消明日餐會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤證實收到通知，強調朝野溝通對話善意不變，盼明天院會能將總預算案付委審查。

明年度中央政府總預算案卡關，韓國瑜接受卓榮泰委託，明天邀請朝野黨團幹部吃和解飯，希望能解決總預算案卡關僵局。不過，受到颱風山陀兒影響，行政院認為救災第一，經過與韓國瑜協調後，決定取消明天餐會。

吳思瑤表示，今天傍晚有接到行政院通知，和解飯改期，救災優先，這是兩院院長協調後的結果。雖然餐會延後，朝野間對預算溝通對話持續進行善意不變，明天院會議程排定總預算案是否付委，還是希望在野黨委員在風災期間，有感受到民意對防災、治水預算的重要性，讓總預算案順利付委審查。

吳思瑤強調，即便明天總預算案順利付委，兩院院長建立起對預算執行編列對話的默契，並不會因此有所改變。