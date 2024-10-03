僵局何時解？颱風山陀兒攪局 行政院證實朝野「和解飯」擇日再吃

為化解中央總預算紛爭，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜日前喝完「溫暖咖啡」後，原訂明日共邀朝野黨團吃「和解飯」。據了解，卓榮泰考量到颱風天必須勘災，今晚由行政院長秘書長龔明鑫聯絡立法院，確定和解飯取消，擇日再舉行。

國民黨、民眾黨日前聯手退回中央總預算案，行政院長卓榮泰日前與立法院韓國瑜喝「溫暖咖啡」，兩人共邀藍綠白三黨團於明天晚上吃「和解飯」，地點選在立法院附近餐廳、榮獲米其林必比登推薦的「點水樓」。

不過今天晚間傳出和解飯局可能取消，政院官員晚間證實，卓榮泰透過龔明鑫聯絡立法院秘書長周萬來，表達希望和解飯局取消，獲得立法院長韓國瑜同意後，先取消明晚餐會，後續日期尚未決定。

國民黨書記長林思銘證實，接獲消息卓榮泰因颱風天需要勘災，因此和解飯可能會延期，不過確切日期還沒決定。民進黨立院黨團書記長蔡易餘也證實，因颱風尚未離開，考量藍綠黨團幹部有中南部區域立委，勘災優先下，共商總預算餐敘延期。