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僵局何時解？颱風山陀兒攪局 行政院證實朝野「和解飯」擇日再吃

聯合報／ 記者唐筱恬李人岳蔡晉宇張睿廷／台北即時報導
明年度中央政府總預算案僵局現曙光，立法院長韓國瑜（前左三）、行政院長卓榮泰（前左四）邀朝野黨團三長吃「和解飯」，朝野對立有望和解。聯合報系資料照
明年度中央政府總預算案僵局現曙光，立法院長韓國瑜（前左三）、行政院長卓榮泰（前左四）邀朝野黨團三長吃「和解飯」，朝野對立有望和解。聯合報系資料照

為化解中央總預算紛爭，行政院卓榮泰立法院韓國瑜日前喝完「溫暖咖啡」後，原訂明日共邀朝野黨團吃「和解飯」。據了解，卓榮泰考量到颱風天必須勘災，今晚由行政院長秘書長龔明鑫聯絡立法院，確定和解飯取消，擇日再舉行。

國民黨、民眾黨日前聯手退回中央總預算案，行政院長卓榮泰日前與立法院韓國瑜喝「溫暖咖啡」，兩人共邀藍綠白三黨團於明天晚上吃「和解飯」，地點選在立法院附近餐廳、榮獲米其林必比登推薦的「點水樓」。

不過今天晚間傳出和解飯局可能取消，政院官員晚間證實，卓榮泰透過龔明鑫聯絡立法院秘書長周萬來，表達希望和解飯局取消，獲得立法院長韓國瑜同意後，先取消明晚餐會，後續日期尚未決定。

國民黨書記長林思銘證實，接獲消息卓榮泰因颱風天需要勘災，因此和解飯可能會延期，不過確切日期還沒決定。民進黨立院黨團書記長蔡易餘也證實，因颱風尚未離開，考量藍綠黨團幹部有中南部區域立委，勘災優先下，共商總預算餐敘延期。

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